德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

▲德國索林發生隨機砍人案件，目前已有一名嫌犯落網，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國西部城市索林根（Solingen）23日驚傳一起隨機持刀襲擊案，造成3人死亡、8人受傷。目前警方已在24日逮捕一名嫌犯，而伊斯蘭國組織（ISIS）也聲稱對此案負責。目前，德國當局正在深入調查此案，並將案件定調為恐怖襲擊。

據路透社報導，這起事件發生於當地23日晚間。事發當時，索林根正在舉行紀念該市建城650年慶典，不料現場樂隊在市集廣場弗龍霍夫（Fronhof）表演時，一名男子突然持刀隨機揮砍路人，造成3人死亡、8人受傷，其中5人傷勢嚴重。

北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政廳長魯爾（Herbert Reul）指出，事發後，警方花了一整天追蹤線索，並在拘留2名可能不是肇事者的人士後，最終逮捕了這名嫌疑人。魯爾表示，這名落網的男子與早前被搜查的一個難民之家有關聯。目前，當局正對其進行審問，並查封了相關證據。

此前，伊斯蘭國組織在Telegram聲稱對此案負責，並將發動攻擊的男子稱為「伊斯蘭國士兵」，還說「他進行攻擊是為了向巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。聲明並未提供證據證來佐證相關說法，當局暫時也不清楚這名攻擊者與伊斯蘭的關係有多密切。

與荷蘭接壤的北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest）稍早已將這起攻擊定調為「恐怖攻擊」，並表示襲擊「擊中了我們國家的心臟」。