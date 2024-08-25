　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

▲▼德國西部城市索林根當地時間22日晚間，在市集廣場的慶典上發生隨機砍人案件。（圖／路透）

▲德國索林發生隨機砍人案件，目前已有一名嫌犯落網，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國西部城市索林根（Solingen）23日驚傳一起隨機持刀襲擊案，造成3人死亡、8人受傷。目前警方已在24日逮捕一名嫌犯，而伊斯蘭國組織（ISIS）也聲稱對此案負責。目前，德國當局正在深入調查此案，並將案件定調為恐怖襲擊。

據路透社報導，這起事件發生於當地23日晚間。事發當時，索林根正在舉行紀念該市建城650年慶典，不料現場樂隊在市集廣場弗龍霍夫（Fronhof）表演時，一名男子突然持刀隨機揮砍路人，造成3人死亡、8人受傷，其中5人傷勢嚴重。

▲德國索林根市慶典驚傳隨機砍人案，造成3人死亡，8人受傷，目前警方已逮捕一名15歲少年。（圖／路透）

北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政廳長魯爾（Herbert Reul）指出，事發後，警方花了一整天追蹤線索，並在拘留2名可能不是肇事者的人士後，最終逮捕了這名嫌疑人。魯爾表示，這名落網的男子與早前被搜查的一個難民之家有關聯。目前，當局正對其進行審問，並查封了相關證據。

此前，伊斯蘭國組織在Telegram聲稱對此案負責，並將發動攻擊的男子稱為「伊斯蘭國士兵」，還說「他進行攻擊是為了向巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。聲明並未提供證據證來佐證相關說法，當局暫時也不清楚這名攻擊者與伊斯蘭的關係有多密切。

與荷蘭接壤的北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest）稍早已將這起攻擊定調為「恐怖攻擊」，並表示襲擊「擊中了我們國家的心臟」。

ET快訊
恐怖奪命瞬間！火箭彈故障原地爆炸　國外士兵頭顱炸飛
珊珊將大迴轉！　最新路徑曝
情侶搭計程車「後座激情」　陸司機笑場：哥馬上到了
德國恐攻！隨機砍人3死8傷　伊斯蘭國宣稱犯案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

NASA：波音「星際飛機」安全性不足　求SpaceX助接太空人回家

德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

德國隨機砍人3死8傷「恐怖攻擊」！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國隨機殺人案3死8傷！兇嫌「針對喉嚨攻擊」　警逮15歲少年

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

誘16歲女高中生「拍色色片」　泰男po網外流月撈3萬泰銖

噁！潛水教練「緊貼女學員」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

NASA：波音「星際飛機」安全性不足　求SpaceX助接太空人回家

德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

德國隨機砍人3死8傷「恐怖攻擊」！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國隨機殺人案3死8傷！兇嫌「針對喉嚨攻擊」　警逮15歲少年

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

誘16歲女高中生「拍色色片」　泰男po網外流月撈3萬泰銖

噁！潛水教練「緊貼女學員」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下

賴承希帶著表哥的份一起拚　12K闖冠軍戰「謝謝隊友信任我」

執政100天／賴清德接外賓50團、兩岸維持基調　消除軍方形式主義

【本周夯星聞】曾智希「超音波」曝肚皮近況！　孫德榮3億遺產留給他

如何哄睡一隻袋熊？　保育員親自示範網友被萌到好羨慕

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

2024桃園淨零生活節　推廣綠色消費理念邁向淨零目標

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

桃園市全媒體記協慶記者節　舉辦「2024桃園公益奉獻獎」

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

2024海客季聯合米寶路跑　千人「搞」海陸遊客庄

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

國際熱門新聞

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

火箭彈故障原地爆炸　士兵頭顱炸飛慘死

德國隨機殺人案3死8傷！警逮15歲少年

沖繩未爆彈至少還要70年才清得完！

德國隨機砍人3死8傷！　伊斯蘭國宣稱犯案

郭台銘淪笑柄！柯林頓酸川普威州設廠詐欺

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

穿短褲面試被趕走　她怒PO卻沒人挺

泰國正妹來台旅遊　伸手刮中200萬！

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

女師出國度假失蹤　5天後淪全裸殘屍

科技主管大廳尿尿被開除　真相逆轉

更多熱門

相關新聞

德國隨機砍人3死8傷！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國隨機砍人3死8傷！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國西部城市索林根（Solingen）昨晚驚傳1名男子持刀隨機砍人事件，造成3死8傷，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）今天出面坦承犯案。

德國隨機殺人案3死8傷！警逮15歲少年

德國隨機殺人案3死8傷！警逮15歲少年

德國慶典「隨機殺人」！男亂砍釀7人死傷

德國慶典「隨機殺人」！男亂砍釀7人死傷

ISIS爆「血腥劫獄」事件！獄警遭割喉躺血泊

ISIS爆「血腥劫獄」事件！獄警遭割喉躺血泊

德車站大廳「行刑式槍決」！死者倒地畫面曝

德車站大廳「行刑式槍決」！死者倒地畫面曝

關鍵字：

德國索林根Solingen伊斯蘭國ISIS隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

港女在台遭同鄉性侵！哭喊仍被逞慾

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

新莊少年仔猛打老街友頭部！施暴影片曝光

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

女生何時最想愛愛？醫羞吐「3個字」：要生小孩啊

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面