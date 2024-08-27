南投深山藏千億矽礦　地點曝光

▲北原總經理林振光（圖）指出，水社大山的礦石可提煉製造晶圓、晶片，價值連城。



圖文／鏡週刊

南投信義鄉有一處矽礦，開採的礦石可提煉製造晶片、半導體，價值連城，台中市北原公司取得採礦權，花了上億元進行水土保持等工程，沒想到開採前夕，農業部卻說這片山林是國土保安用地，不得採礦，該公司向總統府陳情，農業部竟找出文獻推託，強調該地在日治時代就被編為保安林、從未變更；陳情人痛批這理由超瞎！

7月19日，經濟部發函給北原礦業公司，指該公司擁有採礦權的101公頃土地，因為1943年被編為保安林，未曾改變，所以林務局才會在2011年編定為「國土保安用地」；對此，北原公司總經理林振光表示，該公司是在1966年取得採礦權，1943年還是日據時代，農業部拿日本總督府的命令，推翻中華民國礦物局核發的採礦權，簡直是「拿明朝的尚方寶劍斬清朝的官」。

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▲農業部林業及自然保育署（圖）以日治時代的行政命令變更地目，阻擋矽礦開採。

林振光指出，該礦山相當優質，提煉的礦石經「純化」後，是製造晶圓、晶片、半導體的重要戰略物資，但1966年北原公司盧姓創辦人取得礦權時，台灣還是農業社會，矽礦不值錢，2006年前董事長詹德成買下這間公司與礦權，並向經濟部申請展延獲准，至今仍擁有採礦權。

▲南投縣信義鄉水社大山的水晶礦山，二氧化矽成分逾99％，開採價值極高。（受訪者提供）

北原公司與經濟部礦物局踏勘後發現，這座矽礦價值數千億，於是斥資上億元，做好深山的水土保持、鋪設便道，改善山區道路，並施作護坡駁坎，年年繳納「礦業權費」，至今一毛錢收入都沒有；此外，因部份土地屬林務局，還曾被漲租金225％，加上申請電力也需林務局同意，可見林務局從頭到尾都知道，有人取得這塊地的採礦權，正籌備開採。

此外，籌備過程，該公司還因為部份礦區與水源區重複，被要求縮減礦區56公頃，該公司忍痛辦理，就在以為割掉一大塊肉，可以開採矽礦，北原正式提出將這101公頃申請為「礦業用地」，完成這道程序，即可入山採礦，此時，林務局突然說，2011年已經將這塊地變更為「國土保安用地」，害北原公司白白浪費一億多元，但是後林務局僅一句：「我們有公告」就把所有責任撇清，令該公司難以接受。

▲經濟部1966年核發採礦執照給北原公司，至今仍有效。

為了討公道，北原公司找了前立法院長蘇嘉全陳情，蘇指示立院中南部服務中心主任賈鴻奎召開協調會。瞭解原委後，賈怒斥官員：「橫向聯繫出包，嚴重侵害人民權利」，當時農委會、經濟部官員提出解套方式，就是比照宜蘭「向陽礦場」模式，將土地變更回來，原以為見到曙光，但蘇嘉全下台，這些官員就不再甩北原公司。

▲農業部解釋，該片山林在日治時代就編入保安林，所以他們才在2011年將該地編為國土保安用地。

最後，北原向總統府陳情，行政院命經濟、農業兩部回覆，於是官員拿出日據時代資料為自己的疏失找正當性，對此，林振光強調，經濟部核發採礦權，農業部說這座礦山一直是保安林，所以變更地目，兩個單位總有一個是錯的吧！政府的錯，為何要人民承擔？



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