　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

北原總經理林振光（圖）指出，水社大山的礦石可提煉製造晶圓、晶片，價值連城。

▲北原總經理林振光（圖）指出，水社大山的礦石可提煉製造晶圓、晶片，價值連城。

圖文／鏡週刊

南投信義鄉有一處矽礦，開採的礦石可提煉製造晶片、半導體，價值連城，台中市北原公司取得採礦權，花了上億元進行水土保持等工程，沒想到開採前夕，農業部卻說這片山林是國土保安用地，不得採礦，該公司向總統府陳情，農業部竟找出文獻推託，強調該地在日治時代就被編為保安林、從未變更；陳情人痛批這理由超瞎！

7月19日，經濟部發函給北原礦業公司，指該公司擁有採礦權的101公頃土地，因為1943年被編為保安林，未曾改變，所以林務局才會在2011年編定為「國土保安用地」；對此，北原公司總經理林振光表示，該公司是在1966年取得採礦權，1943年還是日據時代，農業部拿日本總督府的命令，推翻中華民國礦物局核發的採礦權，簡直是「拿明朝的尚方寶劍斬清朝的官」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部林業及自然保育署（圖）以日治時代的行政命令變更地目，阻擋矽礦開採。

▲農業部林業及自然保育署（圖）以日治時代的行政命令變更地目，阻擋矽礦開採。

林振光指出，該礦山相當優質，提煉的礦石經「純化」後，是製造晶圓、晶片、半導體的重要戰略物資，但1966年北原公司盧姓創辦人取得礦權時，台灣還是農業社會，矽礦不值錢，2006年前董事長詹德成買下這間公司與礦權，並向經濟部申請展延獲准，至今仍擁有採礦權。

南投縣信義鄉水社大山的水晶礦山，二氧化矽成分逾99％，開採價值極高。（受訪者提供）

▲南投縣信義鄉水社大山的水晶礦山，二氧化矽成分逾99％，開採價值極高。（受訪者提供）

北原公司與經濟部礦物局踏勘後發現，這座矽礦價值數千億，於是斥資上億元，做好深山的水土保持、鋪設便道，改善山區道路，並施作護坡駁坎，年年繳納「礦業權費」，至今一毛錢收入都沒有；此外，因部份土地屬林務局，還曾被漲租金225％，加上申請電力也需林務局同意，可見林務局從頭到尾都知道，有人取得這塊地的採礦權，正籌備開採。

此外，籌備過程，該公司還因為部份礦區與水源區重複，被要求縮減礦區56公頃，該公司忍痛辦理，就在以為割掉一大塊肉，可以開採矽礦，北原正式提出將這101公頃申請為「礦業用地」，完成這道程序，即可入山採礦，此時，林務局突然說，2011年已經將這塊地變更為「國土保安用地」，害北原公司白白浪費一億多元，但是後林務局僅一句：「我們有公告」就把所有責任撇清，令該公司難以接受。

經濟部1966年核發採礦執照給北原公司，至今仍有效。

▲經濟部1966年核發採礦執照給北原公司，至今仍有效。

為了討公道，北原公司找了前立法院長蘇嘉全陳情，蘇指示立院中南部服務中心主任賈鴻奎召開協調會。瞭解原委後，賈怒斥官員：「橫向聯繫出包，嚴重侵害人民權利」，當時農委會、經濟部官員提出解套方式，就是比照宜蘭「向陽礦場」模式，將土地變更回來，原以為見到曙光，但蘇嘉全下台，這些官員就不再甩北原公司。

農業部解釋，該片山林在日治時代就編入保安林，所以他們才在2011年將該地編為國土保安用地。

▲農業部解釋，該片山林在日治時代就編入保安林，所以他們才在2011年將該地編為國土保安用地。

最後，北原向總統府陳情，行政院命經濟、農業兩部回覆，於是官員拿出日據時代資料為自己的疏失找正當性，對此，林振光強調，經濟部核發採礦權，農業部說這座礦山一直是保安林，所以變更地目，兩個單位總有一個是錯的吧！政府的錯，為何要人民承擔？


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】拿日治文獻擋矽礦開採　農業部遭控時空錯亂推諉卸責
【政府出包坑礦主1】礦務局收費核准林務局卻暗出手腳　礦主哀嘆投資上億打水漂
【政府出包坑礦主2】公文往返百次還漲2倍租金　林務局一句話裝傻不認帳

ET快訊
民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機
花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完
最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份
驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬
把握好天氣！　「雨最大」時間曝
快訊／蘋果秋季發表會確定　「彩色邀請函」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

高雄刺青男醫院暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

高雄刺青男醫院暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

陳曉東跑通告美女人妻相隨！　高舉雙手「沒偶包」大吃放超鬆

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

拆解蔡璧如競選金流　赫見藍白合

辜仲諒想「一魚雙吃」　還有2大關卡要闖

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

中國軍機首度侵入日本領空！　日防衛省：時間長達2分鐘

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

台灣米其林摘星名單今揭曉！台南力拚「破蛋」　頤宮挑戰7連霸

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

一粒爆紅後就沒消息？　PTT曝「人氣退燒」殘酷真相

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

刺青男暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面