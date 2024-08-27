國際獅子會展愛心　帶領教養院生防災體驗

▲前德民獅子會會長邱裕文(前排左一)表示，帶領教養院生到防災館體驗，期增加自我保護力。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區第七專區所屬分會26日結合東門國小複式童軍團暨靈聖殿慈善功德會、防災教育館志工，帶領桃園市多家教養院院生，於桃園市防災教育館，進行各項基本防災體驗。前德民獅子會會長邱裕文說：有感近年來，颱風和地震頻傳，而在防災教育館內，有基本的自我保護訓練，希望一些輕度的教養院院生，增加自我保護的能力。

▲「以愛守護、天使飛翔」關懷活動，於桃園市防災教育館舉行。（圖／記者楊淑媛攝）



邱裕文於擔任民國百年的德民獅子會會長時，有感桃園教養院的院生(喜憨兒)平常要出門，很困難，幾乎都只能待在教養院內，出門對他們而言，是一種奢求，因此當年他嚐試帶者5台遊覽車的教養院院生，到淡水去走走，看到喜憨兒當時的愉悅和喜悅，出來到外面，一切的人事物，對他們而言都是非常的新鮮好奇。

自此，10多年來，每屆的德民獅子會會長都發這個願、許這個心，辦理「以愛守護、天使飛翔」關懷活動，希望能給予身心障礙者關懷和支持。記得有一年，獅子會邀請更生少年一起來帶領喜憨兒，看著更生少年從一開始跟活動無法結合，到最後融入，餵喜憨兒吃飯、帶著喜憨兒去上廁所…活動結束後，當時一名更生少年上台分享說：很感謝獅子會給他這個機會，能夠出來服務群眾，服務別人。

▲教養院生和帶領的同學學習基本救助。（圖／記者楊淑媛攝）



因為他是一個隔代教養的孩子，往往看到獅友去他家去做社會服務，去送物資，他也不知道他到底能做什麼？只能躺在沙發看獅友們在做這些社會公益。直到在跟著獅友們，一起來服務這些喜憨兒後，他終於知道人生的意義在那裡？他未來的生活也會邁向這樣的道路去努力。

邱裕文非常的高興，舉辦此一關懷活動能夠教化人心，讓孩子有自發性改變，自此德民獅子會一路傳承迄今，而且這也是他們獅子會在300B3區跟G2區有史以來，僅次於運動會和領導發展委員會的第三大型活動，而且是由分會來主辦，相當有意義。

桃園市防災教育館科長洪聖旻、館長王聘婷表示，這次活動利用休館規劃20個關卡體驗，有基本的防災知識和觀念，包括安排豐富多樣化的闖關遊戲及互動體驗，如救溺、煙霧模擬、地震體驗、CPR教學，以及童軍繩結、旗語、手勢等趣味內容，不僅能讓慢飛天使們在遊戲中學習團隊合作與冒險探索精神，還能將防災與逃生觀念深植於他們的心中，並讓其他小朋友學習如何與其合作協同應變。