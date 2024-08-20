　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻罵「毆妻棄子」判賠220萬！趙少康嫌罰太少　全捐出做公益

▲▼國民黨戰鬥藍成員在趙少康的號召下全員集結力挺徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙少康認為法院罰周玉蔻太少。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前中廣董事長趙少康不滿資深媒體人周玉蔻，在臉書及電視節目上指稱他「拋妻棄子」等語，提告求償1000萬元，台北地方法院去年底判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周賠20萬元。雙方上訴後，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容，但仍可上訴。趙少康對此表示，賠償金額將全數捐出做公益，並認為，周捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大，絕非區區220萬的賠償所能遏止。

周玉蔻於2012年9月17日在臉書發文，指趙少康「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路…關鍵字：家暴…拋妻棄子…不認骨血」等語。同年月19日，周女在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

對此，趙少康提起民事訴訟，向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。北院去年10月11日判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論，雙方不服上訴。高院今（20日）認為，周玉蔻應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元。

趙少康對於二審再度勝訴，發布三點聲明回應。首先，對臺灣高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也認為賠償220萬不足以嚇阻周玉蔻繼續假藉言論自由，利用媒體誹謗他人表示遺憾。

第二，趙少康說，周玉蔻提出的等等不實情事，自己已有拿出證據，證明確已給付可觀贍養費予前妻及長子，並持續照顧長子的生活至大學畢業，並非不顧妻兒，高等法院再度判決周玉蔻敗訴。

最後，趙少康感嘆，周玉蔻捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大了，絕非區區220萬的賠償所能遏止，難怪她一而再、再而三的假言論自由之名，誹謗中傷許多無辜的受害者，此有法院判決可以證明，法律必須加以嚴厲制裁。「至於賠償金額是否上訴三審，會再和律師討論，所有賠償金額，我會捐做公益。」

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

黃珊珊遭停權3年　前黨員嘆：與開除黨籍無異

即／黃珊珊遭停權首次回應：誠實面對所有質疑

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

聯結車撞破忠孝橋！往台北全線封閉　新北市府：改走台北橋、中興橋

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

忠孝橋未來2個月「嚴格限重」！　侯友宜：拖板車、貨車要求改道

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

蔡英文貼合照曝愛犬「Maru」離世　感性道別：我會一直記得你

更多熱門

相關新聞

稱趙少康「拋妻棄子」挨告　周玉蔻二連敗

稱趙少康「拋妻棄子」挨告　周玉蔻二連敗

資深媒體人周玉蔻2021年間開始槓上中廣董事長趙少康，到了2022年，更直接在政論節目時，指稱趙少康「打太太、扔掉兒子，拋妻棄子」，趙少康不滿，提告求償1000萬元並去除言論。一審判決周須與民視連帶賠償200萬、周個人另賠20萬，案經上訴，高等法院20日仍判決周須與民視連帶賠償200萬、周個人另賠20萬。可上訴。

「民眾黨存在為扯藍後腿？」　趙少康要柯先檢討自己

「民眾黨存在為扯藍後腿？」　趙少康要柯先檢討自己

林郁婷遭川普歧視！政府靜悄悄　趙少康轟：賴清德不要只會蹭

林郁婷遭川普歧視！政府靜悄悄　趙少康轟：賴清德不要只會蹭

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

檢調火速搜查柯文哲假帳案　趙少康：民進黨在背後推波助瀾

檢調火速搜查柯文哲假帳案　趙少康：民進黨在背後推波助瀾

關鍵字：

趙少康周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面