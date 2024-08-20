周玉蔻罵「毆妻棄子」判賠220萬！趙少康嫌罰太少　全捐出做公益

▲趙少康認為法院罰周玉蔻太少。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前中廣董事長趙少康不滿資深媒體人周玉蔻，在臉書及電視節目上指稱他「拋妻棄子」等語，提告求償1000萬元，台北地方法院去年底判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周賠20萬元。雙方上訴後，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容，但仍可上訴。趙少康對此表示，賠償金額將全數捐出做公益，並認為，周捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大，絕非區區220萬的賠償所能遏止。

周玉蔻於2012年9月17日在臉書發文，指趙少康「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路…關鍵字：家暴…拋妻棄子…不認骨血」等語。同年月19日，周女在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

對此，趙少康提起民事訴訟，向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。北院去年10月11日判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論，雙方不服上訴。高院今（20日）認為，周玉蔻應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元。

趙少康對於二審再度勝訴，發布三點聲明回應。首先，對臺灣高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也認為賠償220萬不足以嚇阻周玉蔻繼續假藉言論自由，利用媒體誹謗他人表示遺憾。

第二，趙少康說，周玉蔻提出的等等不實情事，自己已有拿出證據，證明確已給付可觀贍養費予前妻及長子，並持續照顧長子的生活至大學畢業，並非不顧妻兒，高等法院再度判決周玉蔻敗訴。

最後，趙少康感嘆，周玉蔻捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大了，絕非區區220萬的賠償所能遏止，難怪她一而再、再而三的假言論自由之名，誹謗中傷許多無辜的受害者，此有法院判決可以證明，法律必須加以嚴厲制裁。「至於賠償金額是否上訴三審，會再和律師討論，所有賠償金額，我會捐做公益。」