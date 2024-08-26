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社會 社會焦點 保障人權

被欠機房月租費！承攬警局資安設備老闆　撂人騷擾無辜女業務

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲北市某科技公司閔姓老闆不滿另家公司積欠機房代管月租費，撂人找麻煩。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

曾承攬北市警察局資安網路維護設備的科技公司老闆，不滿另家公司積欠機房代管月租費，竟利用該公司林姓女業務先前簽訂合約書中留存的個人聯絡方式，找上顏姓男子多次致電給林女出面解決，甚至跑到林女家以大聲公廣播，林女不堪其擾報警，意外發現竟是該名老闆指使。士林地院依違反個資法，處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決指出，閔男是內湖某科技公司負責人，但他不滿另家公司積欠機房代管月租費，負責人也避不見面，去年9月間，將無辜的林姓女業務個資，交給顏姓男子，作為催討債務使用。

顏男去年從9月28日多次撥打林女手機，要她出面解決債務，並多次至林家住處社區大門口以大聲公廣播要求她出面協商債務，無辜的林女決定報警處理，意外發現竟是閔姓老闆指使顏男，閔遭起訴。

法院審理時，閔男坦承犯行，但林女拒絕與他和解，法官審酌他固受債務糾紛所苦，應以理性方式尋求解決之道，卻非法利用林女個資騷擾，自述碩士畢業、公司總經理月收入30萬等，依非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

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