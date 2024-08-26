外甥搞上前舅媽！她嬌喊「幫你燉了鹿鞭」　大尺度對話曝光

▲大陸美女局長涉與年輕外甥亂倫。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

大陸湖南長沙一名李姓女局長與前夫離婚後，竟與外甥有密切交集，甚至再婚後依舊保持親密關係；之後2人的不雅聊天紀錄被公開，李女即被免去局長職務。對於有關李女目前動向，雨花區委組織部的工作人員回應，人已離職，沒有掌握。

根據陸媒《南方都市報》報導，長沙雨花區商務局李姓局長日前爆出不雅聊天紀錄，因此被免去局長職務。不過今年2月1日，雨花區委宣傳部表示，網傳雨花區公職人員李女相關問題，雨花區委高度重視，已對其予以免職處理，區紀委監委已對其立案，目前案件正在進一步審查中。

據了解，曝光的聊天紀錄中，對話都相當露骨，李女曾傳訊「給你燉了鹿鞭哦」、「不僅有黑眼圈，而且臉上都有劃痕」、「身心內外都潤滑」、「我對你的情愛是純潔的」，還有多張大尺度的情慾照片。

▲不少聊天對話十分露骨。（圖／翻攝自微博）

事發後，外甥透露，與李女原是親戚關係，對方是自己的舅媽，在李女與舅舅離婚後，雙方透過了解孩子近況而產生密切交集，儘管李女之後再婚，2人依舊保持親密關係。

外甥抱怨，事件發生後，他的生活產生了巨大影響，有人罵他「渣男」、「敲詐勒索」，讓他不堪其擾。男子無奈嘆，「我報過警了，但派出所不受理，理由是還沒造成嚴重後果。」

針對案件進展，雨花區紀檢部門回應，無可奉告。雨花區委組織部的工作人員則透露，李女已經離職，沒有掌握李女離職後的去向。

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