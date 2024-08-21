中國在法商會串聯「抵制長榮桂冠」　陸使館：讚賞僑界愛國義舉

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎長榮桂冠酒店拒掛大陸五星旗一事，還在持續延燒，法國多個華人商會組織聚集開會，要共同抵制長榮，當中還包括具有大陸統戰部背景的法國統促會。對此，中國駐法國大使館20日公開發聲，稱對旅法僑界的「愛國義舉」高度讚賞和堅定支持。





▲法國多個華人商會組織聚集開會。（圖／翻攝自影片）

巴黎長榮桂冠酒店於奧運期間懸掛的萬國旗中拒掛五星旗事件，於8月13日被大陸網紅「張教官」在抖音披露。事件不久後「張教官」主動披露，拍攝影片有經法國中國和平統一促進會審核，獲准對外發布。

中國駐法國使館發言人20日發聲表示，近日，法國中國和平統一促進會和法國華人進出口商會聯合邀請旅法僑界代表舉行座談會併發表聲明，法國華人旅行社協會也單獨發表聲明，表達深切關注和強烈譴責。在聲明中，旅法僑界表示，巴黎長榮桂冠酒店的行為不僅嚴重傷害了廣大華僑華人的情感，更是對中國國家尊嚴的直接冒犯。50多家僑團負責人還在簽名牆簽字，共同表達對此次事件的強烈不滿和對國家尊嚴的堅定維護。中國駐法使館對旅法僑界的愛國義舉表示高度讚賞和堅定支持。

中國駐法國使館發言人強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。相信只要海內外中華兒女團結一心，弘揚愛國精神，共擔民族大義，祖國完全統一的正義事業定當實現。」