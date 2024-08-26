綠內鬥劍指台南幫？　沈富雄要國民黨小心：賴清德2028像銅牆鐵壁

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨上周「台南幫」接連出事，前行政院發言人陳宗彥涉及性招待遭起訴、交通部長李孟諺因婚外情閃辭、立委林宜瑾疑詐領助理費，以100萬元交保，賴清德嫡系落馬，遭外界解讀為內鬥。對此，前立委沈富雄25日表示，國民黨總把重要性顛倒，只去強調別人內鬥，卻不強調這些人罪惡萬端。他提醒，國民黨要小心，若賴清德繼續把大案都一一處理，2028將會像銅牆鐵壁，到時要打他已經不可能。

沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，國民黨有個壞習慣，現在台南幫接二連三出事，國民黨強調的都是派系內鬥，但如果這些人沒有犯罪，從何談到內鬥？他們如果有犯罪，有嫌疑，這個層次遠比內鬥還要高。

沈富雄質疑，國民黨為什麼不去強調這些人罪惡萬端，而是去強調這是民進黨底下的內鬥，完全把重要性顛倒。

沈富雄提醒，國民黨要小心，台南幫現在這三個都不是很重要的案子，台南還有很多重大的案子，所以還沒破案、也還沒辦法清理，但如果到了有天，這些大案都破案、都一一處理了，到了那時候，賴清德2028對國民黨就像銅牆鐵壁，要打他、要動他已經不可能。

最後，沈富雄強調，國民黨總是喜歡強調其他人內鬥，但為什麼不是強調這個人是壞？應該要回去好好檢討。

▼立委林宜瑾涉詐助理費，諭令100萬交保。（圖／民眾提供）