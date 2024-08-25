司機荒嚴重！桃園學生專車路線再合併　今年又砍8條

▲沒司機開校車，桃園學生專車路線再砍8條。（示意照／記者賴文萱攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園客運業者面臨駕駛荒，市府教育局面臨開學在即、沒司機開車的窘況，今年再砍8條各高中學生專車路線班次，校方也大感無奈，只能請學生改搭其他專車路線或替代交通工具。據指出，這是繼去年桃園的學生專車路線從107條、合併成85條後，再砍學生專車路線班次的無奈之舉。

市府教育局指出，113學年度新學期高中各校學生專車路線由85條調整為77條，停駛與整併8條路線包括：內壢高中「大園線、東社線及平鎮環南線」，陽明高中「竹圍線」，大園國際高中「市府線、士校內壢路線及振聲中壢線」，以及「上下南崁線」整併。

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校方表示，內壢高中今年有3條專車路線停駛，原有公車式的10條學生專車路線，分別為平鎮環南、平鎮金陵、大園、竹圍、新屋、觀音、龍潭渴望、龍潭大坪、桃園甲及桃園乙等，不過因桃園客運司機人力縮減，導致平鎮2條路線及大園共3條路線取消，去年大溪線也因人力不足先被停駛。

而取消的3條路線雖部分站點合併到其餘校車路線，供學生仍能搭乘，但全校搭學生專車約700人，3路線停駛就影響約140名學生。

市府教育局指出，調整路線多為與原有市區公車路線高度重疊部分，以不影響學生上下學的便捷性為原則，各學校將宣導相關資訊與替代方案，包括含轉搭乘大眾運輸、學校包租遊覽車等方式，讓學子減少通學的不便。

市府交通局指出，面臨各行各業缺工，大客車駕駛也不例外，儘管該局與監理單位提出培訓計畫，市府也加碼提高薪資待遇、提供社宅住宿等配套，但仍面臨不少司機屆齡退休，且學生專車路線較特殊，客運公司通常會指派有足夠經驗的司機行駛，加上開學後TPASS使用增加，整體班次需求也大，因此學生專車路線只得合併再合併。