南韓住院醫師罷工超過半年　全國醫院急診室陷「停止運作」危機

▲南韓住院醫師罷工事態至今超過半年，全國醫院急診室面臨人手不足的窘境。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今年2月祭出「醫療改革」，盼透過每年擴招醫學生解決醫療人力不足等問題，引發超過一萬名住院醫師發起罷工宣洩不滿，過了半年仍無解決方案。如今，隨著近來新冠確診、中暑患者增加，更加重急診室的工作量，許多醫師不堪負荷，就連位於首爾的醫院都處於急診室運作停擺的危機。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅政府今年2月祭出醫療改革政策，卻引發醫界極大不滿，全國超過一萬名以上的住院醫師發動無限期罷工，儘管政府曾威脅吊扣執照，卻還是無法阻止住院醫師的離職潮，如今南韓全國面臨新冠確診、中暑病患增加，急診室更是因此人滿為患，導致醫院無法再接收重症患者。

醫療界人士今（25）日指出，隨著全國住院醫師罷工事態演變至今超過6個月，各大醫院面臨嚴重人手不足的問題，除了先前治療過的重症病患以外，如今醫院根本無力再接收從其他醫院轉來的重症病患，這種現象從外縣市擴散至首都圈，就連來自首爾市龍山區的高齡敗血症患者，也因遭附近醫院拒收而引發敗血症休克。

一名住在京畿道水原市的心肌梗塞患者，最近被移送至首爾某大學醫院治療，當時該所醫院的急診室，光是一名急診醫學系教授就得扛起照顧15名病患（包括重症）的責任，最後該名教授靠葉克膜和心肺復甦術才終於救回病患的性命。

▲目前包括首爾在內，南韓許多醫院的急診室已無力接收新病患。（示意圖／VCG）

《韓聯社》、《朝鮮日報》指出，最近各大醫院急診室面臨嚴重人力不足，這種現象從偏遠的外縣市一路擴散至位於首爾的醫院，宛如骨牌效應般，不久後又得應付中秋節（南韓稱秋夕）時病患增加的情況。

位於忠清北道的忠北大學醫院本月14日關閉急診室一天，原因是6名輪值的急診醫學系專科醫師中，就有2人累到請病假、停職；位於蔚山廣域市的蔚山大學醫院，是包括蔚山、浦項等嶺南地區唯一的上級綜合醫院，然而其急診室卻於18日處於被迫關閉的危機，原因是本月初一名醫師必須前往美國研習，只剩下4名醫師輪值夜班。

就連位於首爾特別市永登浦區的翰林大學江南聖心醫院的急診室，也同樣隨時處於被迫關閉的危機，目前急診室已經沒有餘力接收新病患，且只剩下5名專科醫師能夠輪值夜班。