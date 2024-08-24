林明佐淪博弈內鬼遭起訴　同學說他不信任人：同單位2年僅聚餐1次

▲▼台中檢方起訴九州博弈集團32人，只有林明佐是警務人員，有同學就曝料，他獨來獨往不信任人。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

曾被視為警界明日之星、有「刑事戰將」稱號的刑事局三線二星警政監林明佐，淪為九州博弈集團內鬼，2年多涉收賄4451萬元，昨遭台中地檢署起訴，他收賄、被包養的醜陋行逕全被掀出。1名林明佐的官校同期同學就說，林自己接觸博弈後，變得不信任人，以免遭到出賣；但也有同學幫他說話，「應該不至於如此」，只不過，林的貪污惡行已重創刑事伯的正義形象。

台中檢方調查九州博弈案，昨天（23日）偵結起訴32人。而林明佐涉及洩露警方偵辦進度，甚至提供自身多年偵辦經驗供集團參考，以規避賭博、詐欺及洗錢等犯行，共收賄4451萬元，由於犯行明確有串證之虞，遭檢方起訴後，遭法院裁定繼續收押。

而檢方起訴書也首度曝光許多林明佐的惡行，包括收賄超過4000萬，被美女董事長包養，收受400萬名車和200萬名酒，也在警界引起討論。

對此，林的同學就說，林獨來獨往，每次都是單獨一人接觸博弈成員，不假他人，因為不信任人，擔心被出賣或是被牽連，個性有著刑事人員辦案的謹慎小心，自己製造自己的斷點。

另名同學則說，林明佐即使面對同學，如果績效不好，會議上照樣不留情面的痛罵，並不會被特別照顧，據他回憶，林到任2年多，同學之間聚餐只有1次，林假日如果沒有回台北，傍晚自己就戴頂帽子外出跑步，跑完回到辦公室反鎖在辦公室內，不想被打擾。

對於林明佐涉貪金額之高，涉及法條之多，有的同學依然無法理解，都已經爬到3線2星這麼高的位置，有必要冒著毀掉一生以及警譽的風險嗎？