情侶北宜山區煉製喪屍煙油！警抄11公升市價千萬　再扣2槍+60彈

記者邱中岳／台北報導

北市警局信義分局日前查緝毒品咖啡包，意外發現有人在販售含有依托咪酯、異丙帕酯成分的「喪屍煙彈」，前往住處查緝當場逮捕製毒的情侶檔，並搜出11公升調和好的「喪屍煙油」以及其他原料，以每顆煙彈2千元計算，市值估計達上千萬元，另外也在現場查扣2把改造手槍以及60顆子彈。

警方調查，29歲的夏姓男子與27歲的陳姓女友，因為被警方發現在新北市石碇山區的老家製作毒品，警方在30日前往攻堅逮人，當場逮捕正在施作毒品的情侶檔，另外還搜出2把改造手槍、60顆子彈，訊後依照毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》以及藥事法等罪嫌送辦。

▲情侶檔在石碇老家製作喪屍煙彈，警方查扣11公升，市價初估上看千萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，夏、陳2人選在陳女位於北宜公路上的老家當作製毒工廠，因為來往人煙稀少，平時不會有人注意，主要上網購買「依托咪酯」、「異丙帕酯」等藥品，並且透過化學方式提煉出煙油，並且製作成「喪屍煙彈」，每顆市價約2千元，查扣11公升可製作5500顆煙彈，市值上看千萬。

警方表示，夏姓男子並沒有相關化工背景，但是在現場發現男子會利用化學方式，將依托咪酯、異丙帕酯等化學顏料，提煉出喪屍煙油，警方不排除後面還有其他幕後人士在指導，也將持續追查指導製作喪屍煙油的化工高手。

▲情侶檔製作喪屍煙油，另外還查扣毒品原料卡西酮以及2把改造手槍加上60顆子彈。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在現場查扣「依托咪酯」及「異丙帕酯」原料及11公斤成品及半成品毒煙油，另查扣卡西酮原料、咖啡包包裝、製毒器具、化學藥劑、容器果汁粉、封膜機、分裝器具等，夏嫌除製毒外更擁槍自重，當場又為警方查扣手槍2把、子彈60顆等。

警方強調，2024年6月13日法務部毒品審議委員會已將「異丙帕酯」、「依托咪酯」、「美托咪酯」等增列為第3級毒品管制，預計10月施行，提煉出來的喪屍煙彈，其外觀與一般煙彈相似，除查緝上難以區別外，易造成濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，宛如「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立。

因為喪屍煙油原料列管為3級毒品，但是預計10月份開始上路，所以目前僅依照藥事法送辦，另外現場查扣卡西酮原料、2把改造手槍以及60顆子彈，也另外依照毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。