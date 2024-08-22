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社會 社會焦點 保障人權

遞補當選屏東議員！張振亮賄選判8月定讞　丟民代資格將入獄

▲張振亮宣誓就職縣議員 。（圖／屏東縣議會提供，下同）

▲張振亮去年10月才遞補宣誓就職縣議員，如今又遭判刑定讞，將失去議員資格。（圖／屏東縣議會提供）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨籍屏東縣議員張振亮，在2022年選舉時成為落選頭，後來因同選區當選的吳亮慶賄選被判當選無效確定，遞補成為議員，沒想到張振亮遞補後，也被查出賄選。原本一審獲判無罪，但二審改判8月、褫奪公權3年，全案再上訴後，最高法院22日駁回上訴定讞，張振亮也丟掉議員資格。

張振亮原本是屏東縣九如鄉鄉長，他2022年參選縣議員（里港鄉、高樹鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉），檢方查出，他在當年10月20日晚上，在高樹鄉公平路旁鐵皮屋內，當面交付30萬元現金給樁腳、前高樹鄉民代江志鵬，意圖藉由江男曾經擔任鄉民代表、公所秘書等職務，在當地人脈較廣，熟悉該地區情況，因此委託江男開拓票源。

江男收受30萬元現金後，藏放在自己的農地工寮中藍色籃子內，伺機發放。但因檢警積極查賄，還沒能發出現金，就因為檢警單位掌握情報，懷疑張振亮賄選，因此搜索到江男住處。江男隨後到檢調單位說明，並供出現金下落，檢調搜索取得現金後，對張、江二人提起公訴。

一審屏東地院審理時，2人辯稱這是要舉辦選舉說明會的費用，並非賄選費用。一審法院採信，判決2人無罪。而一審宣判前後，剛好前議員吳亮慶因賄選被判當選無效，因此張振亮在本案一審無罪之下，於2023年10月間遞補擔任議員，宣誓就職。

不料本案在檢方上訴二審後，高等法院高雄分院於今年5月間認定2人確實預備賄選，因此將張振亮改判有期徒刑8月、褫奪公權3年；江男因自白犯行，獲輕判有期徒刑4月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院駁回上訴，張振亮遭判刑、並褫奪公權定讞，將失去議員資格。

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