陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

▲陳重文（紅圈處）涉貪先前於起訴移審時，走路一跛一跛，表示在押期間右腿罹患蜂窩性組織炎。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會國民黨三連霸議員陳重文被控利用職權，插手台北市府監視系統標案涉犯圖利罪嫌，台北地院今（23日）首度開庭，陳重文不認罪，聲稱關注托兒所虐童事件而索取監視系統資料質詢、並非利用職權牟利，且有多位議員同樣質詢關切，檢方當庭批陳假公濟私、別用公益之名，包裝施壓官員圖利自己的行為，「國家給議員的權力，不是這樣用的」。

法官今下午提訊在押的陳重文首度進行準備程序，檢方起訴的《貪污治罪條例》圖利、《刑法》偽造文書、業務侵占、《公司法》資本不實與《商業會計法》不實填製會計憑證等5大罪嫌中，陳否認涉犯法定至少判刑5年的圖利罪，對其餘法定最重5年以下徒刑的罪名，也僅承認一部分。

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

▲國民黨台北市議員陳重文被起訴涉貪，移審時以右腳蜂窩性組織炎未癒為由求交保，法官沒准許，訊後坐輪椅上囚車還押。（資料照／記者黃哲民攝）

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商，台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被檢方認定為陳的不法利益。

陳重文今庭訊透過律師團主張，他關心托兒所虐童事件，因台北市府要求轄內公私立托兒所都須裝設監視系統，所以他在議會開議期間索取資料提出質詢，也有多位議員這麼做，台智光貨比三家，向報價最便宜的立錡公司採購，是基於商業判斷，並沒綁規格獨厚立錡公司。

辯護律師指稱，康立錡才是立錡公司業務實質負責人，陳重文僅為股東，請求法官考量陳已坦承立錡公司資本不實等罪，從輕判處6月以下徒刑，讓陳有易科罰金機會，同時建請法官考量陳被羈押禁見至今約5個月，舉證答辯的權利受影響。法官表示，若律師團擔心陳的狀況，「盡快進入實體審理比較好」。

陳重文今年（2024年）3月14日到案訊後被檢方聲押禁見，但法官裁定交保200萬元，檢提抗告經高院發回更裁，同月21日被改裁定羈押禁見，上月（7月）19日被起訴移審後，陳自稱在押期間右腳蜂窩性組織炎曾住院、尚未痊癒，求交保200萬元治病與照顧家人，法官沒採納，陳今出庭行走自如，顯然已無礙。

▲陳重文（中）於案發後被檢方訊後聲押禁見，法官准他交保200萬元，檢提抗告經高院發回更裁，陳應訊後被裁定羈押禁見。（資料照／記者許靖騏攝）

公訴檢察官反駁指出，陳重文本案涉嫌假公濟私、圖利自己，若陳跟台智光公司、立錡公司沒有利害關係，再怎麼嚴厲質詢、就算對官員態度不好，也只是個人政治責任，但陳本身就是本件標案交易鏈中的利害關係人，他的質詢已涉及立錡公司和自身的獲利。

檢方批陳重文別用公益之名包裝施壓官員謀取私利行為，「國家給議員的權力，不是這樣用的」，若陳本案行為被容許，豈不是立委、議員都可以開公司、跟公共工程得標廠商簽約，再利用職權關心、關說、關切，甚至施壓官員，「這並非法律所允許」。

檢方喊話陳重文「不要把其他議員扯進來」，其他質詢本件標案的議員，並沒像陳一樣開公司卻沒迴避利益衝突，若陳知道有議員出現類似情形，「歡迎檢舉，檢方一定用相同標準偵辦！」

辯護律師團反擊要求檢方當庭確認僅起訴陳重文「圖自己的利益」，還是包含「圖第三人利益」，公訴檢察官頓了一下，表示會再具狀補充。由於律師團沒為陳聲請交保，結束2個半小時庭訊後，法官諭知陳還押。