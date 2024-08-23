　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

▲台北地院裁定陳重文繼續羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

▲陳重文（紅圈處）涉貪先前於起訴移審時，走路一跛一跛，表示在押期間右腿罹患蜂窩性組織炎。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會國民黨三連霸議員陳重文被控利用職權，插手台北市府監視系統標案涉犯圖利罪嫌，台北地院今（23日）首度開庭，陳重文不認罪，聲稱關注托兒所虐童事件而索取監視系統資料質詢、並非利用職權牟利，且有多位議員同樣質詢關切，檢方當庭批陳假公濟私、別用公益之名，包裝施壓官員圖利自己的行為，「國家給議員的權力，不是這樣用的」。

法官今下午提訊在押的陳重文首度進行準備程序，檢方起訴的《貪污治罪條例》圖利、《刑法》偽造文書、業務侵占、《公司法》資本不實與《商業會計法》不實填製會計憑證等5大罪嫌中，陳否認涉犯法定至少判刑5年的圖利罪，對其餘法定最重5年以下徒刑的罪名，也僅承認一部分。

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

▲▼國民黨台北市議員陳重文涉貪被羈押，2024年7月19日起訴移審以右腳蜂窩性組織炎未癒為由求交保，法官沒准許，訊後坐輪椅上囚車還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員陳重文被起訴涉貪，移審時以右腳蜂窩性組織炎未癒為由求交保，法官沒准許，訊後坐輪椅上囚車還押。（資料照／記者黃哲民攝）

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商，台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被檢方認定為陳的不法利益。

陳重文今庭訊透過律師團主張，他關心托兒所虐童事件，因台北市府要求轄內公私立托兒所都須裝設監視系統，所以他在議會開議期間索取資料提出質詢，也有多位議員這麼做，台智光貨比三家，向報價最便宜的立錡公司採購，是基於商業判斷，並沒綁規格獨厚立錡公司。

辯護律師指稱，康立錡才是立錡公司業務實質負責人，陳重文僅為股東，請求法官考量陳已坦承立錡公司資本不實等罪，從輕判處6月以下徒刑，讓陳有易科罰金機會，同時建請法官考量陳被羈押禁見至今約5個月，舉證答辯的權利受影響。法官表示，若律師團擔心陳的狀況，「盡快進入實體審理比較好」。

陳重文今年（2024年）3月14日到案訊後被檢方聲押禁見，但法官裁定交保200萬元，檢提抗告經高院發回更裁，同月21日被改裁定羈押禁見，上月（7月）19日被起訴移審後，陳自稱在押期間右腳蜂窩性組織炎曾住院、尚未痊癒，求交保200萬元治病與照顧家人，法官沒採納，陳今出庭行走自如，顯然已無礙。

▲▼陳重文北檢報到。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳重文（中）於案發後被檢方訊後聲押禁見，法官准他交保200萬元，檢提抗告經高院發回更裁，陳應訊後被裁定羈押禁見。（資料照／記者許靖騏攝）

公訴檢察官反駁指出，陳重文本案涉嫌假公濟私、圖利自己，若陳跟台智光公司、立錡公司沒有利害關係，再怎麼嚴厲質詢、就算對官員態度不好，也只是個人政治責任，但陳本身就是本件標案交易鏈中的利害關係人，他的質詢已涉及立錡公司和自身的獲利。

檢方批陳重文別用公益之名包裝施壓官員謀取私利行為，「國家給議員的權力，不是這樣用的」，若陳本案行為被容許，豈不是立委、議員都可以開公司、跟公共工程得標廠商簽約，再利用職權關心、關說、關切，甚至施壓官員，「這並非法律所允許」。

檢方喊話陳重文「不要把其他議員扯進來」，其他質詢本件標案的議員，並沒像陳一樣開公司卻沒迴避利益衝突，若陳知道有議員出現類似情形，「歡迎檢舉，檢方一定用相同標準偵辦！」

辯護律師團反擊要求檢方當庭確認僅起訴陳重文「圖自己的利益」，還是包含「圖第三人利益」，公訴檢察官頓了一下，表示會再具狀補充。由於律師團沒為陳聲請交保，結束2個半小時庭訊後，法官諭知陳還押。

ET快訊
快訊／長榮班機遭雷擊　現場畫面曝光！
李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

中信金搶新光金！總座曝聘金「1314億元」　一開始就要公開收購

長榮班機遭雷擊畫面曝！天空「白光一閃」尾翼被擊中

陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

住精品宅爽睡美女幹部　刑事戰將豪奢生活曝

5年10月進帳438億　九州博弈洗錢流程圖曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

更多熱門

相關新聞

父遭搜索他急賣股避損　台通光電董座之子涉內線交易嗆老爸很天真

父遭搜索他急賣股避損　台通光電董座之子涉內線交易嗆老爸很天真

國民黨台北市議會三連霸議員陳重文被起訴涉犯圖利等罪嫌，至今仍在押，台北地院今（23日）下午將首度開庭進行陳重文案情的準備程序，上午先審理同案被告、上市公司台通光電董事長之子兼特助李嘉豪所涉內線交易案，李大部分認罪，但否認建議父親實施庫藏股藉此獲利。

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

即／林宜瑾涉詐助理費！服務處主任遭羈押禁見

即／林宜瑾涉詐助理費！服務處主任遭羈押禁見

恆春警組長包庇私娼寮　警局火速停職

恆春警組長包庇私娼寮　警局火速停職

關鍵字：

陳重文圖利貪污羈押禁見監視系統三連霸

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面