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社會 社會焦點 保障人權

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

記者陳宏瑞、黃哲民／高雄報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，今日將主嫌陳政谷和前三線二星高階警官林明佐等32人，依貪汙、賭博等罪嫌起訴。而調查局追查九州集團管理的剛谷公司用其開發的第三方支付系統OnePaid提供給博弈集團、詐欺集團進行洗錢，查出洗錢金額高達430多億，調查局航高站公布查扣第三方支付公司利用贓款購買名錶、黃金、賓士大G、賓利、保時捷、法拉利名車等有價資產，金額高達41億元，其中一只理查德米勒名錶，擁有陀飛輪等複雜功能，整只錶鑲滿鑽石要價3200萬，十分吸睛。

▲▼第三方支付 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲調查局追查第三方平台幫九州集團洗錢，查扣3200萬的查德米勒名錶。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼第三方支付 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼調查局追查第三方平台幫九州集團洗錢，查扣賓利、賓士大G等名車和大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案起因於2021年間偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，協請中檢偵辦，中檢調查發現，剛谷公司隸屬於九州集團，集團用自己開發的第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，法務部調查局航業調查處高雄調查站，也在下午公布針對第三方支付公司的查緝結果，共計查扣現金1億5000萬元，凍結帳戶12億元，扣押不動產價值約24億元，豪車20輛及黃金、名酒等。

在航高站公布的查扣證物方面，除了價值258萬的麥卡倫、台幣7萬多的白蘭地路易十的名酒外，最吸睛的是市價3200萬的理查德米勒名錶，以及擺滿一桌子的黃金、金項鍊，讓專案人員瞠目結舌。

▲▼第三方支付 。（圖／記者陳宏瑞攝）

航高站調查專員許馨尹表示，本案犯罪手法是第三方支付公司提供賭博網站及詐欺集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，等到款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶之人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，進行洗錢。

另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實的賣方資料給司法單位，製造斷點，以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。

調查局追查第三方支付平臺洗錢金流並調閱3000多等案關銀行帳戶資料，發現九洲集團將不法所得移轉至集團旗下人頭公司作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回臺灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。

▲▼ 調查局追查第三方平台幫九州集團洗錢 。（圖／調查局提供）

▲▼調查局查扣詐騙集團錢磚、逮捕嫌犯。（圖／調查局提供，下同）

▲▼ 調查局追查第三方平台幫九州集團洗錢 。（圖／調查局提供）

▲▼ 調查局追查第三方平台幫九州集團洗錢 。（圖／調查局提供）

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