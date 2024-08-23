恐怖拖板車肇逃畫面曝！騎士噴飛摔地狗驚逃　駕駛被壓制逮捕

記者賴文萱／高雄報導

高雄茄萣區昨（22）日17時許，發生一件驚悚車禍，當時一輛拖板車突從路旁駛出，「大逆向」迎面撞上一名機車騎士，導致該騎士當場噴飛倒地，車上載著的狗也被嚇到亂竄。拖板車駕駛闖禍後竟直接落跑，警方後續在興達觀光漁市將他壓制逮捕送辦。

▲恐怖大車「正面衝撞」機車！騎士來不及逃噴飛摔地。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的影像，謝男駕駛拖板車突然從濱海路逆向往南行駛，一名機車騎士見狀來不及閃避，就遭大車迎面撞上，當場噴飛倒地，在踏板上的狗狗也被驚嚇到亂竄。所幸騎士之後還能自行站起，但卻只能眼睜睜看著大車駕駛肇事逃逸。

▲恐怖大車「正面衝撞」機車！騎士來不及逃噴飛摔地。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於大車駕駛直接肇逃，警方獲報立即展開調查，於15分鐘內就在興達觀光漁市查獲肇事駕駛並逮捕。警方表示，當下對謝嫌酒測，酒測值為0。

▲▼警方獲報立即於15分鐘內，在興達觀光漁市查獲肇事駕駛並逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方經查謝男原經公司派遣送貨至台南市將軍區後，應沿台17線返回台南市安定區公司，但因不明原因沿台17線南下進入茄萣區，並於濱海路一二段交界逆向行駛因而發生交通事故。

初步研判，該名57歲謝姓駕駛為肇事後心虛而駕車逃逸，但因路況不熟悉而駛入菜市場。另22歲吳姓機車騎士傷勢為四肢擦挫傷，經送醫後無礙，已出院。針對謝嫌肇事逃逸，將依公共危險罪移送。