123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

▲印度從2023年開始舉辦全球南方之聲峰會。（圖／翻攝印度外交部官網）

記者陳弘修／台北報導

印度近年來一直致力於成為可以代表全球南方國家聲音的領導者，總理莫迪在最新舉行的全球南方之聲峰會（Voice of Global South Summit）除了以主辦國之姿親自主持領導人會議之外，從此次的主題「賦能全球南方，實現可持續未來」、與會者來自123個國家，以及特別規劃10場部長級的內容，也可以看出印度政府的決心。

根據印度政府官方發布的訊息，印度在2023年1月12日、11月17日以線上形式分別舉辦了第一屆和第二屆「全球南方之聲峰會」，這兩屆峰會均吸引了來自全球南方100多個國家的參與，從這峰會中收到的發展中國家領導人的建議和反饋，也在印度去年主持的G20峰會議程中並進行討論，包括在G20新德里領導人宣言中體現。

此次在8月17日舉辦的第三屆全球南方之聲峰會是以線上形式進行行，議程分為領導人會議和部長級會議，計有123個國家，包括孟加拉國、白俄羅斯、不丹、智利、薩爾瓦多、衣索比亞、斐濟、格瑞那達、蓋亞那、寮國、馬紹爾群島、模里西斯、蒙古、尼泊爾、阿曼、斯里蘭卡、蘇利南、塔吉克、東帝汶、烏拉圭、越南等國，其中，21個國家由國家元首或政府首腦代表，各國外長有34位參加，另外，有118位部長參加了10場不同主題的部長級會議。

根據印度新聞局表示，由印度主辦的「全球南方之聲峰會」，這一獨特倡議源於總理莫迪的願景「全民支持、全民發展、全民信任、全民努力」，並以印度的「世界一家」哲學為基礎，峰會的主旨在於匯聚全球南方國家共同探討和分享在各種議題上的觀點與優先事項。

同時，第三屆「全球南方之聲峰會」主題訂定為「賦能全球南方，實現可持續未來」，是希望擴大前兩屆峰會討論的平台，聚焦全球面臨的複雜挑戰，例如衝突、糧食和能源安全危機、氣候變遷等議題，因為這些問題都對發展中國家造成了不成比例的嚴重影響。在峰會期間，全球南方國家也在發展領域的架構下，針對優先事項及解決方案進行討論。

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）在會後除了證實中國和巴基斯坦並未受邀參加此次峰會，對於峰會過程，他也表示，氣候變遷的挑戰在峰會上備受關注，許多領導人還討論了債務負擔和新技術挑戰，另外，與會者一致認為需要改革全球治理架構，並提及了加薩走廊的局勢，有些領導人甚至談到主權、戰略自主和干涉問題，並表達相關的擔憂。

蘇傑生指出，印度近年來一直致力於成為代表全球南方國家聲音的領導者，也特別關心非洲大陸國家所面臨的挑戰與追求的願望，作為去年G20峰會的主席國，印度專注於包容性增長、數位創新、氣候韌性及全球衛生公平等議題，峰會是一個全球南方國家的重要平台，大家可協力應對當前全球面臨的挑戰，並為實現可持續發展而共同努力。