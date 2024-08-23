吃貨必收泰國版米其林！找到「泰精選」官方推薦　吃最道地的泰式餐廳

▲《ET午間新聞》當家主播凱翊帶著全民妹妹蓋兒Gail，跟著「泰精選（Thai SELECT）」標章，踩點最道地的泰式餐廳。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

提到泰國菜，像是綠咖哩、冬蔭功湯等經典料理，吃上一口就欲罷不能，泰國飲食以豐富的味道層次和獨特的香料搭配，擄獲許多老饕味蕾，甚至不惜飛到泰國，只為品嚐正宗滋味。其實不必花上機票錢，在台灣就能享受到最道地的泰式美味，而且餐廳還獲得泰國官方認證，只要看到有「泰精選（Thai SELECT）」標章就對了，代表品質優良、口味正統，絕對是安心選擇，《ET午間新聞》當家主播凱翊特別帶著全民妹妹蓋兒Gail，一起展開吃貨行程，踩點的三家特色餐廳，讓人看完立刻收進口袋名單。

泰國美食在全世界各地廣受歡迎，各地也有眾多泰國餐廳，但要分辨哪一家最為純正，與其上網逐一查找評價，不如讓泰國官方直接推薦你！為了推廣泰國菜，泰國商務部推出一套完備的評鑑制度，涵蓋味道、衛生、服務與用餐氛圍等都是評鑑項目，通過評選的餐廳，即可獲得「泰精選（Thai SELECT）」標章，保證吃得到真正的傳統特色。全球擁有「泰精選（Thai SELECT）」標章的餐廳超過1300家，其中臺灣就有69家，凱翊與Gail就拜訪了其中三間位於台北的泰式料理餐廳，第一站來到曼谷名店「頌丹樂」，以泰國東北地區的美食為主打，2016～2024年更是榮獲米其林一星七次肯定。

▲由泰國官方認證、頒發的「泰精選（Thai SELECT）」標章，目前臺灣就有69家餐廳。

▲「頌丹樂」以泰國東北地區的美食為主打，2016～2024年榮獲米其林一星七次肯定。

頌丹樂的必吃美味不少，「伊善酥炸豬肉條」外脆內嫰、鹹香味很足，加了南浸角醬之後，非常適合搭配啤酒，完全就是完美的搭檔；「椰奶南薑雞湯」料多味美、香氣濃郁，又帶點微酸提味，再加上椰奶，讓整碗湯多了一股奶香；「打拋豬肉飯」不同於一般餐廳使用九層塔，而是用打拋葉去爆香，讓香味更柔順凸顯出來，堅持用道地的做法，吃起來宛如置身泰國，就連來自泰國的Gail都說味道跟她在泰國吃的一模一樣；「伊善大拼盤」集合泰國傳統小吃，包括星級炸雞翅、金錢蝦餅、米線、炸豬皮、蔬菜棒、青木瓜沙拉和椰奶烤豬肉串，食材多樣，再搭配獨特沾醬，更能呈現地道的泰式吃法，Gail尤其喜歡青木瓜沙拉，「真的很好吃，真的很像我從小吃到大的味道。」

▲▼一整桌的泰國正宗美味，讓兩人吃不停，彷彿置身泰國。

接著是位於臺北喜來登大飯店的SUKHOTHAI，餐廳以宮廷料理為概念，可以吃到泰國傳統風味的精髓之外，泰籍名廚Jimmy曾經任職於多家國際頂級奢華酒店，他擅長在料理中注入創意巧思，呈現出色香味俱全以及視覺驚艷的佳餚，例如「暹羅綜合盤」擺盤裝飾靈感來自於素可泰寶佛塔，並使用了大量金色顏色代表宮廷料理的餐盤。而主廚特別推薦的「脆皮松阪豬沙拉」，豬頸肉經特殊配方醃製後炸，再做成涼拌，口感酸辣開胃；另一道招牌「泰國蝦炒河粉」，其中蝦子烤過後的炭香味，與椰子糖、羅望子汁等一起煨煮，再搭配辣椒粉、花生粉和檸檬，每一口都充滿了層次分明的風味，讓凱翊一口接著一口吃不停，Gail更是直說彷彿回到了家鄉。

▲▼SUKHOTHAI獲得「泰精選（Thai SELECT）」，表示餐廳品質、服務及風味，都有通過評量標準，名列泰國菜的前茅。

最後一站介紹的是「帕泰家」，不僅一進門就能看到「泰精選（Thai SELECT）」標章，這間餐廳更於2018～2023年連續六年獲得米其林推薦，其中在泰國餐廳或街頭小店都能見到的國民美食炒河粉，在這裡也吃得到，必點人氣之選「軟殼蟹炒河粉」，鮮嫩酥脆的軟殼蟹加上炒河粉，凱翊大推「超match，鍋氣十足！」另外，「蕉葉酸辣烤魚」一打開蕉葉，香茅味撲鼻，嚴選鱸魚配上特調的泰式醬汁，烤過之後的酸辣味令人回味無窮。Gail喜歡的「厚工芋香金磚」，除了吃得到芋頭，還有豆腐、香菇等食材，搭配主羅旺子汁、棕梠糖與辛香料一起熬煮的醬汁，擁有多重風味。最特別的「甘藍手卷」，使用新鮮甘藍葉包裹八種食材，最後淋上主廚特調醬汁，吃起來很爽口，別具一格。

▲▼帕泰家不只獲得「泰精選（Thai SELECT）」標章，更於2018～2023年連續六年獲得米其林推薦，軟殼蟹炒河粉、甘藍手卷等泰式佳餚，都是店內必吃招牌。

▲到泰國商務處官網搜尋，或是關注「泰精選 Thai SELECT」臉書粉絲專頁，就能知道更多全台泰精選餐廳資訊。

經常來臺灣的Gail，透露自己有時也很想念泰國菜，這次與凱翊一起探索泰式餐廳，她開心笑說「透過泰精選（Thai SELECT），終於可以吃到道地的家鄉味！」不管是身為泰國美食的愛好者，還是首次嘗試泰式料理，認明「泰精選（Thai SELECT）」，是尋找正宗泰國美食的最佳指標，想知道更多全台泰精選餐廳資訊，可以到泰國商務處官網搜尋，或是關注「泰精選 Thai SELECT」臉書粉絲專頁，把想吃泰式料理通通收進口袋，來個最原汁原味的美食攻略外，還能隨時掌握任何泰國文化活動，不用出國，也能感受滿滿的泰國風情！

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