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2024北捷最新遺失物冠軍揭曉！冠軍竟然不是雨傘了　

▲▼北捷,遺失物,冠軍。（圖／北捷提供）

▲2024北捷最新遺失物冠軍揭曉！（圖／北捷提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

每天靠捷運通勤、上學的民眾上百萬人次，常常搭得太舒適就忘了把手邊的東西帶下車，有網友分享小孩把水壺忘在捷運上，到北捷遺失物中心一查，竟然發現光是8/3~8/19就有超過89個水壺遺落在捷運上，平均每天都有4~8個水壺被撿到遺失物中心，驚呼水壺遺失率竟然這麼高，掀起網友討論「雨傘竟然不是冠軍了」！

2022年時北捷曾公布捷運族遺失物排名前三名有雨傘、包包和皮夾，當時釣出許多苦主，更有人全家就掉了20支雨傘在捷運上，因此令人更好奇的是，2024年的最新排行到底是什麼？

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北捷正式回應，113年至7月底止，台北捷運遺失物前3類分別為：水壺、衣物類、雨傘與證件（電子票券），令人驚訝的是水壺和衣物等隨身物品竟然就有高達8萬件，以壓倒性的超高數量拿下最新冠軍，雨傘纇依舊是熱門遺失物，也有約3萬件遺失物在遺失中心，證件（電子票券）也有3萬件，這些物品對個人來說可能都有好幾個可以替換，因此民眾常常丟失了也不會回頭去找，漸漸的就在遺失中心越堆越多。

▲▼北捷,遺失物,冠軍。（圖／北捷提供）

▲民眾可利用「AI智慧客服」協尋遺失物。

民眾不慎在捷運遺失東西，北捷提醒民眾定期上北捷網站及遺失物中心網站尋找，還可以利用「AI智慧客服」協尋，系統會即時比對，並將協尋結果主動通知失主。

有趣的是，在交通運輸上遺失物品討論中，網友一致認同「冷知識排名的話，遺失第一名是上班的熱情」、「A怎麼可能遺失，打從一開始就沒有」！

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