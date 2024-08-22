12字總結台南幫連環爆！　黃暐瀚兩層面分析：未影響賴清德權威

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

前交通部長李孟諺日前因婚外情請職，民進黨立委林宜瑾又在21日遭檢調搜索辦公室，而兩人皆是總統賴清德「台南幫」嫡系人馬，遭外界質疑派系正在內鬥。對此，媒體人黃暐瀚今（22日）分析，從「政治面」看，不用放大解讀，更不至於影響賴清德領導權威、從「司法面」看，幾件案子反而證明檢調不受「總統指揮」。他認為，結論就是「政治上不好看，司法上有加分」。

黃暐瀚於臉書表示，經過一夜偵訊，涉嫌詐領助理費的民進黨立委林宜瑾，一百萬元交保，服務處黃姓主任遭到聲押。所以從陳宗彥再起訴、李孟諺因私德請辭，到林宜瑾涉嫌詐領助理費被南檢調查，三位「賴清德嫡系」重要政治人物一一出事，可以從政治面跟司法面，「兩個層面」解讀。

從政治面解讀：

黃暐瀚指出，「有人在鬥賴清德」，目前這個說法最主流，不想讓賴清德總統一人獨大，賴系獨大，所以從內部破壞，出手制衡。

黃暐瀚說，但事實上，連續三位嫡系子弟兵出事，要說賴清德總統黨內威信不受影響，那是騙人的，但影響能有多大？也不用放大解讀到威信崩壞的程度，畢竟現在賴清德是主席、是總統，下面子弟兵出狀況，還不至於實質影響賴清德的領導權威。

從司法面解讀：

黃暐瀚指出，先前押鄭文燦，一堆人說是「打擊異己」，現在辦林宜瑾，難道是「拿刀插自己大腿」嗎？

黃暐瀚說，但幾件案子辦下來，反而更證明了檢調「無顧忌」、「無上限」、誰犯事就辦誰，不受「總統指揮」，這對民眾看待檢調的獨立性，反而是加分的。

最後，黃暐瀚總結，這連串的爭議對賴清德，政治上不好看，司法上有加分。

▼民進黨立委林宜瑾21日遭檢調搜索。（圖／記者湯興漢攝）

▼前交通部長李孟諺日前爆出婚外情，火速請辭。（圖／記者李姿慧攝）