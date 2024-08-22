國1林口交流道北向入口8／29起施工封閉　「改道路線」一次看

▲國1林口交流道北向入口匝道施工封閉，改道示意圖。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高速公路局辦理「國道1號林口交流道改善工程」北上入口匝道立體交叉箱涵施工，將設置臨時北上入口匝道，取代原有的林口B北上入口匝道，8月29日上午6時開放通行，同時封閉舊有林口B北上入口匝道，高公局今（22日）發布改道路線圖，籲請配合用路人改道並注意。

高公局第一新建工程分局指出，林口B交流道臨時北向入口匝道，位於原入口匝道上游端約50公尺，臨時匝道車道寬度為3.75公尺，行車速限為每小時40公里。林口A交流道北向出口、林口B交流道北向入口間的集散道路車道線形，也將同時配合調整。

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▲辦理國1林口交流道改善工程，北向入口匝道施工封閉。（圖／高公局提供）

高公局指出，國1林口交流道改善工程北上入口匝道立體交叉箱涵施工，8月29日上午6時起將封閉林口B交流道北向入口匝道，用路人改行臨時北向入口匝道，進入國道。

高公局表示，請文化北路經由龜山一路進入國1北上的用路人配合，且行經該處時減速慢行。道路施工管制期間，行經管制區域的車輛減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引。

高公局表示，該項作業若因天候或其他施工相關因素，影響取消或延期，將另行公告。詳細道路封閉資訊可至高公局網站查詢最新施工資訊，或撥打高速公路局服務電話1968查詢。