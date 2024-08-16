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社會 社會焦點 保障人權

新北男鵝肉店喝高粱…開BMW在馬路中睡著了！　超標酒測值曝

記者戴上容／新北報導

新北醉駕奇觀！一名69歲的何姓男子昨（15）日與友人在鵝肉店餐敘，喝下一杯高粱酒後，駕駛著他的BMW休旅車準備返家休息。豈料，酒勁上頭的何男竟在行駛途中突然「秒睡」，車子停在新北市林口區文化三路一段的紅綠燈前動也不動，引發路人驚恐。警、消獲報趕抵叫醒渾身酒氣的何男，經酒測值，酒測值達高達每公升0.77毫克超標，警方隨後扣車帶回查辦，訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

▲▼ 林口男喝高粱駕BMW，在行進途中竟睡著了 。（圖／翻攝自林口大家庭，記者戴上容翻攝）

▲林口男喝高粱駕BMW，在行進途中竟睡著了 。（圖／翻攝自林口大家庭，記者戴上容翻攝）

據了解，已退休的何男昨15日中午，與友人前往新北市林口區竹林路一家鵝肉店餐敘，席間何男喝了一杯高粱酒，餐敘結束後約下午1時30分，何男盛著酒意，開著BMW休旅車準備回家休息。

未料，他行經新北市林口區文化三路一段與仁愛路二段口停等紅燈，卻因不勝酒力而睡著了，直到綠燈亮了一會兒，路人見何男人車還停在原處，不知發生何事，嚇得趕緊報警。

▲▼ 林口何姓男子酒醉駕車在路上睡著 。（圖／翻攝自臉書林口大家庭，記者戴上容翻攝）

▲林口何姓男子酒醉駕車在路上睡著 。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

警消人員接獲報案後，火速趕到現場敲車窗，這才喚醒了沉睡中的何男。隨著車門一打開，一股強烈的酒味撲面而來，何男迷迷糊糊地卻還醉語連篇，酒測值達到每公升0.77毫克，遠超法定標準。更荒唐的是，何男在被警察上銬時竟試圖掙脫，無奈醉態百出，只能無力地抱怨不停。最終，警方依公共危險罪嫌將他扣車帶回。

▲▼ 林口何姓男子酒醉駕車在路上睡著 。（圖／翻攝自臉書林口大家庭，記者戴上容翻攝）

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