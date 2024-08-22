和友人合開餐館！婆婆竟「自帶食材」要廚師料理：這我媳婦的店

▲婆婆趁媳婦不在，帶著朋友、拿著食材要廚師料理給她們吃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻說，她跟朋友合開小餐館，婆婆竟然私自帶食材揪人去餐廳，要廚師料理，現在全店的人都把她當笑話看，老公也不挺她，讓她超傻眼。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「我用了媽媽給的嫁妝和朋友合開一家小小的餐館，只占小小的股份，婆婆竟然趁我不在，大搖大擺拿著食材帶朋友，到店裡要廚師料理給她們吃，廚師超級不爽的拒絕，直接找大股東告狀，大股東很不高興這種事情，現在店裡的員工都當笑話看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她叫婆婆少來店裡。婆婆跟老公說，媳婦不讓去，是不是看不起人。原PO指出，「媽寶還怒氣沖沖來質問我，這種丟人現眼的事，竟然還理直氣壯？」

此文一出，網友紛紛留言「又一個婚後媽寶現形」、「問他們母子倆有沒有興趣買你的股份」、「跟人家合開，要現場付錢，不能這樣沒規矩，廚師做得好」、「我退股了，下次要去吃記得要付錢」、「記得要離婚，因為有賺錢，她會認為那是妳婚後所得要跟妳拿錢」，更有人酸，「笑死人他們當自己是頭嗎，員工不笑死才怪，開餐館還帶食材，啊接下來是不是要免單。」

延伸閱讀

▸ 砸6千萬買別墅…閒置6年遭清潔員占用變「垃圾房」 屋主開門傻了

▸ 包裹又被偷！她氣炸「把AirTag寄給自己」 成功「GPS定位」逮住竊賊

▸ 夫妻送養女兒…15年後討撫養權 少女喊「想跟養母生活」仍敗訴