情侶走進北捷電話亭「女生突跪下」！小樹屋：違法使用將提告

▲小樹屋將提告。（圖／翻攝小樹屋官網）



記者施怡妏／綜合報導

為幫旅客提供線上會議、線上課程等需求，台北捷運推出「Happ. 小樹屋-電話亭」的個人包廂，不過日前卻被民眾拿來當作「戀愛空間」，一對年輕男女進入Happ.小樹屋電話亭，女子跪在地上，臉部貼近男生的下體。對此，Happ.小樹屋發出聲明，任何違法使用共享空間的行為，將加以追究所有民事及刑事責任。

「Happ. 小樹屋」在粉專發聲明，Happ. 小樹屋立意是為了提供便民服務，希望提供彈性、方便的共享空間開放民眾使用，針對違規使用之情形深感遺憾，對於任何違法使用共享空間的行為，將進行提告，請民眾尊重社會善良風俗，用合理方式使用共享空間。

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據了解，有網友日前在捷運西門站直擊，一對男女進入小樹屋電話亭後，女生直接跪下，而男生則手拿可麗餅或雞排之類的物品悠然地食用。小樹屋電話亭內部無冷氣，僅透過上方風口流通外部空氣，而玻璃門下方未使用霧狀玻璃遮掩，因此可以看到女生膝蓋跪地及男生的鞋子。

該段影片被網友匿名PO出，隨後轉至各大社群平台。網友看完紛紛留言，「救命那個裡面有監視器欸」、「裡面有監視器，經過的人跟後台的人都看到了，下次遇到就在外面等他們出來」、「女生跪著哭，男生在安慰，真貼心」、「台北真的好方便，捷運站就設有告解室」、「仁慈的父我已墮入，看不見罪的國度」。

聲明全文：

Happ. 小樹屋立意提供便民服務，希望提供彈性、方便的共享空間開放民眾使用，針對違規使用之情形，Happ. 小樹屋深感遺憾。Happ. 小樹屋對於任何違法使用共享空間的行為，我們將加以追究所有民事及刑事責任。



共享空間屬公開營業空間，請使用民眾尊重社會善良風俗，並以合法、合理之方式使用共享空間，切勿以身試法。

期望民眾一同維護共享便民服務的環境與發展。



Happ. 小樹屋團隊