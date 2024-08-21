高雄海洋派對「大港造筏」壓軸登場　參賽隊伍嗆陳其邁：麥擱輸

▲高雄海洋派對「大港造筏」壓軸登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2024高雄海洋派對-大港造筏競賽」將於8月24日至25日兩日，下午3點到6點在大港橋盛大登場，本次吸引超過百支隊伍報名參賽爭奪16萬總獎金，並邀請食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到現場同樂。除創意船隻海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，要讓民眾這個周末在大港橋水域消暑一夏。

這次參賽隊伍相較二月倍數成長，競爭將更加激烈，並規劃紅、橙、黃、綠、藍等五個主題色賽道，隊伍們來自各行各業，更是各出奇招，左營高中師生搭上最近運動賽事熱潮，打造海上漂移羽球場。

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▲左營高中師生結合羽球打造水上球場，期待來場大港海上羽球。（圖／記者賴文萱翻攝）

獸醫團「獸醫好想告訴你」則在社群曝光大型鵝頭裝飾，搞笑命名焦頭爛「鵝」，也有計程車團隊以日常生活攔計程車作為發想，不少團隊則結合環保意識，以友善海洋動物、撿拾海廢等為主題造筏。

▲▼高雄「大港造筏」週末下午3點到6點在大港橋盛大登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，已有隊伍早在網路上嗆聲市長陳其邁，如車友團「台灣獼猴隊」帶著海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏，喊話市長「麥擱輸啊」，經營自媒體的「笑點工作室 歐尼獎」打造電子花船，等著市長當天來挑戰，引來市長親自回應相約大港橋。

▲「大港造筏」壓軸登場，參賽隊伍嗆聲陳其邁：麥擱輸啊。（圖／記者賴文萱翻攝）

全家海神球星余純安、胡瓏貿、唐維傑於上周開始造筏工作，隊長余純安表示，年初的時候看到冬日遊樂園有自力造筏活動相當有趣，愛河居然可以玩這麼有創意的活動，當下就決定一定要來參加，同時號召神隊友屆時攜家帶眷一起來大港橋邊玩，與他們一起為乘風破浪的創意勇者加油打氣。

▲▼高雄海洋派對「大港造筏」壓軸登場，參賽隊伍嗆聲陳其邁：麥擱輸啊。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒有及時報名參加造筏的民眾，現場開放36組造筏體驗名額，另外本次賽事設計有即時投票機制，讓觀眾評選心目中的優勝隊伍，猜中優勝隊伍則有精美小禮品；活動期間同步規劃海上遊戲區，包含刺激的水上拔河、急速奔馳以及水上投籃挑戰，民眾可免費現場預約，親身體驗水域的樂趣，拉近大家與水域的距離，也將透過直播讓沒有來到現場的民眾能一同參與。

陳其邁表示，大港造筏活動今年燈會時反應良好，本周末將再次在大港橋舉辦，吸引超過百支隊伍報名參賽，網路上已經收到有人放話挑戰，陳其邁打趣表示「好膽莫走！」盼今年精研打造一支無敵艦隊，請大家拭目以待。