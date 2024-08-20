記者命喪加薩　「PRESS」防彈背心蓋遺體

The moment of the arrival of the martyred journalist Ibrahim Muharab to the Nasser morgue after his body was found near Hamad City, northwest of Khan Yunis, and his traces were lost as a result of the occupation targeting a group of journalists in the area yesterday. pic.twitter.com/cnheR9SVjk — shameen suleman (@shameensuleman) August 19, 2024

文／中央社

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部和一個巴勒斯坦新聞網站今天表示，昨天一名記者在加薩南部遭以色列砲火攻擊死亡。

法新社報導，「巴勒斯坦每日新聞」（Palestinian Daily News）網站表示，旗下記者穆罕拉布（Ibrahim Muharab）在「以色列占領方對他和一群記者發動砲擊之後」身亡。

加薩衛生部表示，穆罕拉布的遺體今天已被送往南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital），他的遺體是今早在哈麥德城（Hamad City）被尋獲。哈麥德城是卡達建造的一座大型公寓社區，現已成廢墟。

法新社記者在現場報導，當時另有兩名與穆罕拉布同行的記者受傷，也已被送往納瑟醫院。

網路影片顯示一輛以色列裝甲車駛向哈麥德城社區，同時擊發子彈。法新社無法單獨驗證這些影片的真實性。 影片中可見至少一名身穿「媒體」背心的男子躲避槍擊，隨後有一個聲音說：「伊布拉欣（Ibrahim，穆罕拉布的名字）受傷了，他在哪裡？」

法新社影片顯示，一塊白色塑膠防水布蓋住穆罕拉布的遺體，一件標註「媒體」的防彈背心像花圈一樣被置於其上。醫院裡今天聚集約30人站在遺體周圍。

法新社針對這起特定事件聯繫以色列軍方，但軍方未收到穆罕拉布死亡地點的地理座標和他的身分證，拒絕置評。