5顆「金莎巧克力」賣500還搶爆！　原因曝光

▲多名學員指控黃森錠假神佛之名，販售宣稱可治百病的保健食品，害不少人延誤就醫喪命。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Ｃ小姐說：「道場賣假金條，一個長型金鉑紙盒裡裝著5顆金莎巧克力，成本5、60元，黃說他會召喚眾神到場，進行財富解碼，神明加持後價格翻10倍，5顆巧克力賣500元！」

道場幹部為了讓價錢合理化，還特別在群組發文，說5顆金莎代表五行，五星連珠、通行無阻，對投資、工作、考試、調理身體有很大幫助，甚至將金條疊成大、小金山，讓學員整座買回去供奉，從5千到5萬元不等，儘管價格不斐，仍有不少人甘願買單。

Ｃ小姐另告訴本刊，黃森錠為取信學員，宣稱許多神明在法會後排隊等黃替祂們升等。Ｃ小姐拿出一段影片，畫面是一名女學員打嗝後，開始起乩唱歌，掌鏡的學員還不小心笑出聲，接著起乩的女學員操著一口外國腔說起破中文，自稱代表56位來自土耳其的土地公，要請黃幫祂們升等。

後來起乩的女學員突然吃起「空氣香蕉」，一邊作勢剝皮，一邊請其他學員品嘗，掌鏡的學員則當起翻譯，說吃了可以改善消化系統，還說黃森錠是老大、帥到天界，謝謝黃幫祂們升等，退駕前還提醒大家：「全宇宙都要來這裡認真修行，這裡沒有不可能的事，聽話照做就能實現美夢！」

▲道場販售的金鉑紙盒裡裝著5顆巧克力，經黃加持後價格翻10倍，1條賣500元。

更離譜的是，土耳其土地公退駕後，馬上有其他神明附身，這次是來自中國福州的土地公，先誇讚黃森錠很帥，隨後拿起茶杯向黃致意，接著告訴全場學員準備發財了，並在空中比劃，一旁的人跟著說：「收、收、收！」

中國福州土地公退駕不久，142位來自埃及的土地公接著附身，女學員開始唱歌、跳舞，但唱到一半不小心笑場，為了化解尷尬，趕緊稱黃森錠為老大，說他金光閃閃，帶著無形能量在空中旋轉，可轉走負能量、轉成正能量。

▲幹部在法會前夕轉發學員的分享文，說相關產品是黃森錠跟藥師佛賜的仙丹妙藥。

Ｃ小姐說，女學員一個小時被4、5組不同國家的土地公附身，過程中還被抓包偷笑，一看就是裝神弄鬼，但很多學員仍對黃森錠深信不疑。最可惡的是黃販售保健食品，宣稱可治療癌症，荷包賺飽飽，但許多罹癌學員省吃儉用、花大錢買來吃，卻因此延誤治療不幸過世，許多學員看不下去，決定踢爆他的惡行，希望不要再害人。

針對相關指控，學會蘇祕書長表示聯繫不上黃森錠本人，認為黃是遭學員惡意抹黑，替黃抱屈，並否認黃與幹部裝神弄鬼賣產品及宣稱療效，是學員覺得有效才自發性分享。

蘇更指出，許多學員跟著黃修行後，生活、家庭、財運都有明顯改善，還有學員原本被倒債、丈夫偷吃，但在黃的幫助下，問題都圓滿解決。



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