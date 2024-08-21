28年桃園木箱棄屍偵破！作惡夢聽死者哀求　3兇手病、輕生亡

記者葉國吏／綜合報導

桃園地檢署偵破一起發生在1996年龜山區木箱棄屍案，不過因已經超過20年追溯期，桃檢不起訴處分。詭異的是，4兇嫌中已經有3人陸續病亡、輕生，目擊兇案的關係人更是連年惡夢，不堪期擾在今年向警方告發才重啟調查。

▲新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園警方到場蒐證畫面。（圖／桃園警分局提供）

去年1月間接獲呂姓男子指稱，發生於1996年間在龜山區偏僻樹林內木箱棄屍案，新北市籍邱姓男子因追求麵店張姓女闆娘，引發其子不滿，找來簡姓同學與簡父與廖姓友人約出邱男談判，邱男遭3人分持鋁棒與徒手圍毆成重傷，3人漠視邱男求助送醫需求，仍將其裝進木箱，隨後駕車棄置在桃園市龜山區偏僻樹林，導致最後死亡。

▲▼新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園警方到場蒐證裝有邱男屍體之木箱。（圖／桃園警分局提供）

案件關係人呂姓男子因良心不安向桃園警揭露案情，讓這起沉冤28年命案得以真相大白，桃檢重啟調查，但當時涉案4人中已有3人死亡，另到案簡姓男子雖坦承犯行，但已逾20年追訴時效，桃園檢方偵結以不起訴處分。

▲新北市樹林區於1996年間發生一起離奇命案，圖為當時桃園市龜山區棄屍現場附近。（圖／桃園警分局提供）

根據自由時報報導，呂男曾因目擊兇案28年來惡夢連連，甚至聽到死者哀求聲音，長期身心煎熬，在去年終於向警方說出案情。警方重啟調查後驚覺，當年4位兇嫌，其中涉案的簡男、康男、廖男已經分別病死、輕生，僅剩僅現年63歲的主嫌還在世，不過因已經過了20年追溯期，桃檢最後不起訴處分。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

