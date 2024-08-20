忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

▲ 台一線高架因重大事故造成大塞車，一名早餐店老闆擔心早餐報銷，直接在車陣內叫賣，當事人事後還原現場況狀。（圖／自臉書社團爆廢公社）

圖文／CTWANT

台一高架接忠孝橋新北往台北方向，今（20）日清晨6時許，慘被一輛聯結車所乘載物撞破高架護欄，橋樑一度全面封閉，這起意外事故造成大塞車，稍早恢復單向通行，當時有一名男子竟然直接在動彈不得的車陣中叫賣起早餐，讓網友大讚「真有生意頭腦」；而這名46歲康男遭襖出面表示，因為擔心早餐會壞掉才開始叫賣，賣了約5、600元，至於沒賣完的早餐也都分享給機捷站務人員和街友。

根據《東森新聞》報導，這位康姓男子表示，經營早餐生意已有6到7年，他和一名廖女合夥在三峽開設早餐店，今天清晨拿了120組飲料和三明治前往北車機捷站附近擺攤販售，沒想到途中卻遇到事故卡在車陣中。

事發後所有車都塞住，康男也好奇下車詢問，得知至少要卡在高架橋上4到5小時才能排除，康男心想，早餐恐怕會全部報銷，因此他帶了一部分的早餐往前方事故現場移動，並看看事故現場何時可排除。

接著就是在社群平台上可見，康男在現場叫賣早餐的畫面被PO上網，不少網友大讚老闆「很有生意腦袋」，更有人表示，「這是把危機當轉機的最佳典範」，不過也有人質疑康男恐會被開單，對此他表示，自己純粹擔心早餐報銷才會叫賣，絕非要發災難財。

除此之外，在事故發生當下，康男大讚警方在現場疏導的效率，他說上午6點左右就塞住不動，但8點50分左右，他就順利抵達北車，不過也因為這起事件延誤，早餐並未全數賣完，最後是將早餐分享給機捷站務人員和街友，避免浪費。

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