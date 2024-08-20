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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

忠孝橋遭聯結車撞癱瘓 ！　侯友宜：後續將追究業者責任

記者崔至雲／新北報導

忠孝橋20日一早發生聯結車撞斷護欄的翻車事故，目前全線封閉處理中。新北市長侯友宜一早前往市府交通戰情室了解事故狀況，他提到，後續會盡快確認橋梁安全無虞後，才做交通開放，同時一定會追究該事件業者的責任，鋼構梁橋樑的破損，以及地面上有兩部轎車受到嚴重的傷害，「這個都是後續要追究的責任」。

▲▼連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

▲連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

針對上午新北市三重區忠孝橋發生嚴重事故，初步了解，現場一輛聯結車於橋上失控，後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂，由於適逢上班尖峰車潮，不少上班族也紛紛哀號。

▲▼連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

侯友宜表示，早上6點鐘他們接到通報在台1線的高架橋由桃園往台北的方向，有一輛拖板車上載鋼構梁掉落在橋面上，造成橋上毀損以外，也造成嚴重的阻塞，市府立即在第一時間通報警察同仁，在整個交通號誌以及路口做出警示提醒，台一線的高架橋上面封鎖以外；地面道路也派所有警力出動，做好整個交通的疏導。

侯友宜提到，除了疏導以外，他也特別指派工務局跟環保局到現場，因為有碎石掉落物在整個事發現場兩側，特別做道路的清理，工務局也特別針對橋梁上結構的安全做一個檢視，希望整個交通疏導，在早上能夠順暢。

侯友宜說，整個橋梁的評估，會盡快地在橋梁安全無虞底下，做好整個交通的開放。同時一定會追究整個造成重大工安事件業者的責任，鋼構梁為什麼會掉下來？造成的破損，以及地面上有兩部轎車受到嚴重的傷害，這個都是後續要追究的責任。
 

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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忠孝橋聯結車侯友宜

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