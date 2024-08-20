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收京華城案陳情書還裝傻！　簡舒培轟黃珊珊：圖利財團的共犯

▲▼京華城舊址 建設中京華廣場 柯文哲 京華城案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城舊址改建開發成京華廣場商辦。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

京華城案持續延燒，名嘴李正皓揭示該案源自2020年3月的一場便當會，時任北市副市長、民眾黨立委黃珊珊在場引發聯想，對此，黃昨（20日）稱是以「府會聯絡人」身份安排會議，該案並非由她分管。民進黨議員簡舒培怒批，京華城提交陳情書時，副本寄給了黃珊珊，因此不可能不知情，而黃卻不阻止柯文哲違法，儼然是「涉嫌圖利財團的共犯結構之一」。

簡舒培表示，京華城案爆出神秘會議，身為市長、副市長的關鍵角色，柯文哲想藉由便當會把鍋甩到議員身上，黃珊珊則再度使出「我不知道」之術，宣稱自己只是府會總聯絡人，京華城不是她分管業務，還說「有問題就去提告」。

簡舒培狠酸，黃珊珊最近可能忙著查帳，忘了檢調老早就在調查京華城案，而黃這樣的嗆聲講白了就是4個字「吹哨壯膽」。

簡舒培質疑，京華城陳情副本寄給「副市長」，黃珊珊還要睜眼說瞎話？對於2020年3月10日這場關於京華城的會議，黃珊珊順著柯文哲的話，拿議員便當會當藉口，說自己只是以「府會總聯絡人」的身份安排會議，所以一定在現場，還強調京華城案不是她分管的，就算經手也會回到負責的單位，也就是另一個副市長彭振聲。

簡舒培指出，然而京華城3月17日發給市府陳情書，正本給市長柯文哲，副本給彭振聲、黃珊珊兩位副市長，3月10日便當會當時也在場的蔡炳坤副市長卻不在名單中，可見京華城不是廣送陳情書，因此黃珊珊沒有理由說不知道京華城案的陳情內容。「現在一副我什麼都不知道的模樣，又是演給誰看？」

「不是業管範圍，就能眼睜睜看著市府違法？」簡舒培說，她先前就強調過，黃珊珊有著將近21年的市議員經驗，不僅清楚整個京華城爭取容積的過程，也一定知道京華城訴求的不合理之處。所以當看到柯文哲將京華城案交辦給都發局、由市府召開會議研商解套，做為一個負責任的副市長，即使京華城案不是業管範圍，黃珊珊都理應阻止柯文哲，但她並沒有，就這樣眼睜睜看著柯文哲違法違規送給京華城840%容積，儼然是柯文哲涉嫌圖利財團的共犯結構之一。

簡舒培痛轟黃珊珊，與其撂狠話要人「有問題就去告」，不如先清楚說明，為什麼明明接到京華城的陳情信，卻還要裝不知情？身為資深市議員又當副市長理應清楚京華城案的問題，卻眼睜睜看著違法事件發生？這一切的不合理之處，黃不要以為用一句「不是業管」就能蒙混過關！

▲▼京華城,沈慶京,威京小沈,工地,工安,拆除工程。（圖／記者邱顯燁攝）

▲京華城舊址。（圖／記者邱顯燁攝）

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