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社會 社會焦點 保障人權

快訊／苗栗28歲人妻被擄30hrs原因曝　4綁匪討30萬債全數落網

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市28歲林姓婦人8月18日當街遭2名黑衣男擄走案，警方馬不停蹄追緝，昨（19日）晚逮捕1名嫌犯後，共犯自知在逃法網將被害人丟包到嘉義市區，被害人被擄30小時平安獲釋，驚魂未定搭計程車返回苗栗，警方漏夜在台北、新北再逮3嫌，初步調查擄人動機是林女玩電腦線上賭博，積欠李姓主嫌30萬債務才被擄走，全案仍由警方釐清當中。

▲▼ 苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯，圖為犯案劉姓車主到案。（圖／記者楊永盛攝）

警方調查，林姓婦人18日中午前往苗栗市新東街一家美容行做美甲，準備開車時看到車後有白色轎車擋道，她示意對方移車後，不以為意開車門準備離去，躲藏一旁的李姓債主（34歲）和共犯衝上前，將林女壓上白色轎車後逃逸。

▲苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲林女平安獲釋後，搭計程車返回國道1號苗栗交流道，警車立即前往確認身份。（圖／記者楊永盛翻攝）

李嫌得逞後押著林女先到台中更換偷來的車牌，接著一路往南到嘉義縣山區一處工寮，搶走林女手機拘禁林女，要求她歸還30萬賭債，另一輛接應車被2名共犯開回台北。警方在林女平安後，漏夜逮捕李姓主嫌、高姓、楊姓和劉姓共犯偵訊，另有「阿漢」等共犯未到案，全案依妨害自由、傷害和竊盜等罪嫌偵辦中。

▲▼ 苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕李姓主嫌等人到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，林女跟丈夫日前發生爭吵，夫妻賭氣冷戰不說話，丈夫17日晚喝醉，直到隔天下午起床仍不見妻子蹤影，以為她仍在氣頭上不接電話，直到隔了一夜、18日上午9點多仍未見她返家，趕緊外出到美容行察看，赫然見她轎車停在路旁卻不見人，情急之下先自行調閱商家監視器畫面，證實妻子被人擄走後，10時30分左右報警。

▲▼ 苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，警方查獲犯案轎車。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方據報後下午1時許，鎖定押送林女轎車車主身份，警方昨晚在新北市找到劉姓車主，他辯稱：車子借給李姓友人（主嫌），並當著警方面打電話給李嫌抱怨為何讓他惹禍上身？李嫌等人自知擄人露餡了，趕緊將林姓被害人載到嘉義縣東埔鄉一家飯店旁，手腳擦傷的林女獲釋後向丈夫報平安、搭計程車返家。

▲▼ 苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方迅速逮捕4名嫌犯。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市新東街林姓婦人被擄走案，林女平安獲釋後，警方安撫她說明案情。（圖／記者楊永盛攝）

警方專案小組接獲家屬通報平安電話仍不敢大意，在國道1號苗栗交流道發現計程車，立即控制司機行動，確認林女平安、司機並非共犯後，護送回警察局了解案情。不過，林女一開始不肯交代案情，起初僅稱欠人3萬元，但警方反問：這點小錢就要讓債主大費周張？漏夜追問下，她才吐露玩線上賭博欠了李嫌30萬。

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