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「巧虎夢想樂園」年卡發行　桃園市府串聯業者打造親子城

▲「巧虎夢想樂園」年卡發行

▲周柏吟局長（左三）出席「巧虎夢想樂園」年卡發行活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局局長周柏吟19日出席「巧虎夢想樂園」年卡發行記者會表示，桃園是年輕城市，許多年輕的爸媽，會利用假日帶著小朋友到處遊玩，因此觀旅局去年開始進行策略調整，持續與在地業者合作，透過地方資源的串聯期將桃園打造成親子城、歡樂城，推廣觀光旅遊。

周柏吟說，國泰和逸飯店跟「巧虎夢想樂園」推出的產品及活動，位在高鐵桃園站區旁的置地廣場，市府後續規劃的萬聖城、明年的台灣燈會等城市活動也都會融入親子元素，希望吸引星馬地區、香港的年輕爸媽們，來到國門第一站的桃園，享用包含Xpark水族館、巧虎夢想樂園、兒美館等親子服務設施。

▲「巧虎夢想樂園」年卡發行

國泰飯店觀光事業部營運長黃絢霞表示，「巧虎夢想樂園」發行的年卡是樂園專屬尊榮限量年卡，讓小朋友們可以無限次暢玩這個充滿歡樂與學習的夢幻樂園。這次的年卡不僅提供一年內無限次進入樂園的機會，還附贈多項獨家紀念商品和特別活動，讓家長和孩子們都能享受更多的樂趣。

▲「巧虎夢想樂園」年卡發行

業者同時也希望結合飯店主體，加上Xpark水族館，同時跟高鐵、機捷等進行策略聯盟，搭配桃園推動親子城的概念，及便捷的陸空交通網路，聯合搶攻海內外的觀光旅遊市場。

「巧虎夢想樂園」以探索海洋為主題，是全台第一個「有故事」的室內遊樂園，設有五大場域，融合了六大教育目標，包括：體能發展、美感教育、認知啟蒙、創意啟發、社會學習和科學發現。

▲「巧虎夢想樂園」年卡發行

▲「巧虎夢想樂園」以探索海洋為主題。（圖／記者楊淑媛攝）

樂園內的「巧虎繽紛大球池」擁有迷宮樂園、潛艇夢想號和冒險球池等多達10種遊樂設施，讓孩子們在玩樂中發展身體肌耐力和協調性。「琪琪夢想體驗城」則提供多種職業體驗，如花店老闆和冰淇淋店長，讓孩子們進行職涯探索。「桃樂比互動遊戲區」有攀岩和畫布積木，發揮孩子們的組合與創造能力，而「妙妙未來實驗室」則提供科技數位互動，訓練孩子們的邏輯思考。

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