奇葩女「趴馬路曬背」！被撞稱「以為車子會看到我」　肇事責任出爐

▲女子跟風「趴馬路曬背養身」，隨即遭車子輾過。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸江蘇蘇州近日發生一起事件，一名楊姓女子跟風「趴地曬背養生」療法，竟然讓自己橫臥馬路，下一秒就被車子輾過。不過當地交通警察鑑定後，竟判定車主要負主要責任。

據《江蘇新聞》報導，大陸最近流行「趴地曬背」的民俗療法，楊女表示自己常常肩膀痠痛，所以想要去試試。只見她直接橫臥在大馬路上，拿著一個瑜伽墊鋪著，撐著遮陽傘，然後大剌剌在馬路上曬太陽。楊女說，她已經曬了快一週，沒想到在第7天出事。

▲女子四周沒有任何警示，結果被一輛經過的汽車撞上。（翻自微博）

楊女稱：「曬背挺舒服的，說實在的。我想樓下沒什麼人，每天都是那個時候，該上班的車也都開出去了。當時裡面也只有三輛車，我以為車子會看到我。」結果真的剛好有一輛轎車經過，並直接把楊女輾過去。之後楊女被送醫治療，經過醫院診斷，楊女是肌肉損傷，腿骨並無大礙。

開車的閔女解釋：「我從車位倒出來，她躺在地上，我這邊過來，車頭正好是盲區，我就直接開過去，沒看到她人。」閔女還說，自己開車20幾年，第一次遇到，「大太陽底下，誰也不會想到馬路上會躺個人，後來我才反應過來曬背，因為她趴著」。

當地警方鑑定，轎車駕駛員閔女因疏於觀察，負事故主要責任，受傷女子楊女承擔次要責任。



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