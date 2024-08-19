南縣議會關心美術館選址防洪隱憂　許淑華：爭取10億排洪計畫

▲南投縣立美術館計畫設立在921地震紀念公園南投縣農工商會展中心旁。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府計畫於南投市921地震紀念公園暨南投縣農工商會展中心旁設立縣立美術館，因選址鄰近貓羅溪和先前凱米颱風釀成淹水災情，防洪安全問題引發縣議員關注；縣政府表示，除會做到符合中央規範，確保美術館免於淹水，更會擴大爭取中央核定經費高達10億元的外轆排洪計畫，進一步改善周邊內新里、內興里及軍功里中興路沿線的淹水隱患。

南投縣議會第20屆第8、9次臨時會今日閉幕，共完成46件提案及臨時動議審議，縣長許淑華偕副縣長王瑞德及縣府全體局處長全程列席；許淑華說，縣議員們特別關心督促的整體凱米風災復建工程，縣府將全力以赴，也感謝議員一致支持新建南投縣立美術館，並關心選址的防洪安全。

許淑華指出，南投縣立美術館預定基地，當初運用僑胞震災捐款籌建紀念公園及會展中心時，就曾評估過防洪安全問題，事實證明會展中心啟用迄今從未淹水，但面對氣候變遷下極端氣候的暴雨，縣府不敢掉以輕心，針對防洪系統及雨量變化都會做完整嚴謹的風險評估，並且一定會符合中央規範的條件及標準。

▲南投縣議會臨時會今天閉幕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說明，前縣長林明溱任內爭取中央核定推動完成經費高達3.3億元的「南投縣南投市中興路中興分洪工程」，提早分散外轆排水系統近1/4的水量，分洪排入貓羅溪已初見成效；她上任後進一步責成王瑞德以其水利專業，推動更大規模、總經費達10億元的「外轆排洪計畫」，目前已提報中央審查中，期盼縣籍立委大力協助促請中央重視、早日核定推動，縣府也會設法籌齊約2議員地方配合款，徹底解決南投市低漥地區易淹水的問題，也提供所有縣民一處更好觀賞體驗藝文的環境，在雨季汛期也不用擔心。

許淑華另表示，縣府將依照議長何勝豐的提示，積極爭取中央持續優先辦理名間、中寮及南投市貓羅溪上中下游的疏濬與清淤，同時促請中央支持將現有的機動型抽水機，全面更新為常設高效的抽水站。