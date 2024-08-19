　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南縣議會關心美術館選址防洪隱憂　許淑華：爭取10億排洪計畫

▲南投縣立美術館計畫設立在921地震紀念公園南投縣農工商會展中心旁。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣立美術館計畫設立在921地震紀念公園南投縣農工商會展中心旁。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府計畫於南投市921地震紀念公園暨南投縣農工商會展中心旁設立縣立美術館，因選址鄰近貓羅溪和先前凱米颱風釀成淹水災情，防洪安全問題引發縣議員關注；縣政府表示，除會做到符合中央規範，確保美術館免於淹水，更會擴大爭取中央核定經費高達10億元的外轆排洪計畫，進一步改善周邊內新里、內興里及軍功里中興路沿線的淹水隱患。

南投縣議會第20屆第8、9次臨時會今日閉幕，共完成46件提案及臨時動議審議，縣長許淑華偕副縣長王瑞德及縣府全體局處長全程列席；許淑華說，縣議員們特別關心督促的整體凱米風災復建工程，縣府將全力以赴，也感謝議員一致支持新建南投縣立美術館，並關心選址的防洪安全。

許淑華指出，南投縣立美術館預定基地，當初運用僑胞震災捐款籌建紀念公園及會展中心時，就曾評估過防洪安全問題，事實證明會展中心啟用迄今從未淹水，但面對氣候變遷下極端氣候的暴雨，縣府不敢掉以輕心，針對防洪系統及雨量變化都會做完整嚴謹的風險評估，並且一定會符合中央規範的條件及標準。

▲南投縣議會臨時會今天閉幕。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議會臨時會今天閉幕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說明，前縣長林明溱任內爭取中央核定推動完成經費高達3.3億元的「南投縣南投市中興路中興分洪工程」，提早分散外轆排水系統近1/4的水量，分洪排入貓羅溪已初見成效；她上任後進一步責成王瑞德以其水利專業，推動更大規模、總經費達10億元的「外轆排洪計畫」，目前已提報中央審查中，期盼縣籍立委大力協助促請中央重視、早日核定推動，縣府也會設法籌齊約2議員地方配合款，徹底解決南投市低漥地區易淹水的問題，也提供所有縣民一處更好觀賞體驗藝文的環境，在雨季汛期也不用擔心。

許淑華另表示，縣府將依照議長何勝豐的提示，積極爭取中央持續優先辦理名間、中寮及南投市貓羅溪上中下游的疏濬與清淤，同時促請中央支持將現有的機動型抽水機，全面更新為常設高效的抽水站。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案！竟7師涉入　市府震怒開鍘

台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

國民法官回娘家　台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

「巧虎夢想樂園」年卡發行　桃園市府串聯業者打造親子城

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案！竟7師涉入　市府震怒開鍘

台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

國民法官回娘家　台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

「巧虎夢想樂園」年卡發行　桃園市府串聯業者打造親子城

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案　市府震怒開鍘

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

捷運綠線桃園段傳統圓隧道　全數貫通

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

中原大學攜手木匠的家　合力改善社區環境

玉山塔塔加麟趾山進行手作步道維護

工藝中心利用暑期深入全台30校園推工藝手作課程

聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區　人道援助

2024 桃園閩南語說故事比賽　即起受理報名　

女認識「韓籍美國人」　見面要先匯3萬被拆穿

苦讀考取三等刑事特考　彰化科偵小隊長成準巡官

全國少年青少年桌球菁英賽　嘉義陳凱程兄弟奪雙冠

台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

更多熱門

相關新聞

凱米災情重　劉建國爭取各方資源積極改善

凱米災情重　劉建國爭取各方資源積極改善

凱米風災造成雲林縣各地災情嚴重，為了解決災後問題並防範未來災害，立法委員劉建國邀請第五河川分署長吳明華、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如、斗南鎮農會總幹事張燕容、草嶺村長陳兵通、等人進行會勘及協商，除爭取各方資源外，期待能有效改善雲林縣的防洪、排水，及水土保持問題。

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

轟綠開臨時會是假議題　洪孟楷：連立委連署都沒提

轟綠開臨時會是假議題　洪孟楷：連立委連署都沒提

幕後／朝野僵局「臨時會恐胎死腹中」　NCC、考試院人事案再等等

幕後／朝野僵局「臨時會恐胎死腹中」　NCC、考試院人事案再等等

綠發函韓召集協商　白不贊成開臨時會

綠發函韓召集協商　白不贊成開臨時會

關鍵字：

南投縣議會臨時會南投縣立美術館921地震紀念公園南投縣農工商會展中心防洪

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面