　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」　無消費使用期限

臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

▲北市重陽敬老禮金自8月19日起，可以在四大超商靠卡領取。（圖／北市府提供）

圖文／CTWANT

臺北市今年重陽敬老禮金自8月12日起致送，已有約11萬人匯款入帳領取完成，從8月19日至9月6日開始尚未採匯款入帳領取者，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，1,500元將直接匯入敬老悠遊卡，且無消費使用期限！

北市府表示，憑敬老卡及愛心卡享有十一大通路加碼優惠，除了去年就有的四大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更增加康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠，北市長者獨家優惠給予重陽祝福再加倍，歡迎各位長者踴躍靠卡領取重陽敬老禮金！

[廣告]請繼續往下閱讀...

社會局特別提醒，靠卡領取前請記得先確認敬老卡是否在6個月有效期限內，並可就近到全臺四大超商、臺北捷運站查詢機、GAVM加值機（貼有悠遊卡公司標章的白色悠遊卡儲值機）及各區公所辦理展期。消費範圍為全臺可使用悠遊卡之店家，使用範圍可至悠遊卡公司網站查詢（https://www.easycard.com.tw/use-range?cls=1506497593）。

臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

▲臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

北市今年重陽禮金採多元方式致送，除了敬老卡領取外，如未及在7月下旬申請以匯款領取者，8月13日至9月6日可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於臺北市各區公所填寫紙本匯款同意書，將於9月30日匯款入帳。

社會局局長姚淑文表示，今年市政府提供了更便利的領取方式，鼓勵長者以敬老卡靠卡領取及匯款入帳，提供長者不同需求選擇致送管道，請民眾留意各項致送管道及時間。如有敬老卡靠卡問題，請洽悠遊卡客服02-4128880或1999專線，定點領取及人瑞親送請洽各區公所，相關問題歡迎至社會局網站查詢（https://dosw.gov.taipei/cp.aspx?n=2AD02270ED65CBDD&s=F94982A277CECABC）。

臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

▲臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

延伸閱讀
被嫌不煮飯沒路用「當兒子錢是刮來的」 媳婦回家訴苦換婆婆被親家公機關槍式教訓
他喊「生小孩AA制」很丟臉　怒批2費用男人不全付「到底有多窮」
屏東便當店單點60元叉燒「只有4小片」…他傻眼喊貴　老闆回：賺的合理

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

日本也有「盤子觀光區」！2地方曝光：當地人也不去

捷運電話亭「小情侶當旅館」　網：裡面有監視器耶

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

爬出欄杆！女吼「為什麼跟前女友聯絡」男狂拉

雨彈續灌中南部「下最大」時間曝　周三起脫離多雨模式

一排女生留言給王陽明「想當婊子」　她超震驚！網轟：公關災難

「來台灣是個錯誤」！老外遊雙北一週捨不得走了

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸：杜三半

iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相

遊日本「8腳怪插入皮膚」　嚴重恐致死

王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面