北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」　無消費使用期限

▲北市重陽敬老禮金自8月19日起，可以在四大超商靠卡領取。（圖／北市府提供）

圖文／CTWANT

臺北市今年重陽敬老禮金自8月12日起致送，已有約11萬人匯款入帳領取完成，從8月19日至9月6日開始尚未採匯款入帳領取者，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，1,500元將直接匯入敬老悠遊卡，且無消費使用期限！

北市府表示，憑敬老卡及愛心卡享有十一大通路加碼優惠，除了去年就有的四大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更增加康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠，北市長者獨家優惠給予重陽祝福再加倍，歡迎各位長者踴躍靠卡領取重陽敬老禮金！

[廣告]請繼續往下閱讀...

社會局特別提醒，靠卡領取前請記得先確認敬老卡是否在6個月有效期限內，並可就近到全臺四大超商、臺北捷運站查詢機、GAVM加值機（貼有悠遊卡公司標章的白色悠遊卡儲值機）及各區公所辦理展期。消費範圍為全臺可使用悠遊卡之店家，使用範圍可至悠遊卡公司網站查詢（https://www.easycard.com.tw/use-range?cls=1506497593）。

▲臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

北市今年重陽禮金採多元方式致送，除了敬老卡領取外，如未及在7月下旬申請以匯款領取者，8月13日至9月6日可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於臺北市各區公所填寫紙本匯款同意書，將於9月30日匯款入帳。

社會局局長姚淑文表示，今年市政府提供了更便利的領取方式，鼓勵長者以敬老卡靠卡領取及匯款入帳，提供長者不同需求選擇致送管道，請民眾留意各項致送管道及時間。如有敬老卡靠卡問題，請洽悠遊卡客服02-4128880或1999專線，定點領取及人瑞親送請洽各區公所，相關問題歡迎至社會局網站查詢（https://dosw.gov.taipei/cp.aspx?n=2AD02270ED65CBDD&s=F94982A277CECABC）。

▲臺北市重陽節敬老禮金8月19日至9月6日開始靠卡。（圖／北市府提供）

延伸閱讀

▸ 被嫌不煮飯沒路用「當兒子錢是刮來的」 媳婦回家訴苦換婆婆被親家公機關槍式教訓

▸ 他喊「生小孩AA制」很丟臉 怒批2費用男人不全付「到底有多窮」

▸ 屏東便當店單點60元叉燒「只有4小片」…他傻眼喊貴 老闆回：賺的合理