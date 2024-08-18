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活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲薛姓男子利用女學員性格單純、輕易信人的特點，動手實施侵犯。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名薛姓男子以潛水教練為業，某次接待活潑可愛的女學員小花（化名），眼見對方單純，竟利用這點動手性侵對方，假借按摩的名義逞慾，氣得小花報警提告。屏東地院簡易庭考量雙方已和解，且薛男已履行完畢，最後依照強制性交罪判處2年有期徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，薛男平時是潛水教練，在屏東恆春某處開了間民宿，除了有住宿以外，還有提供潛水教學的課程。先前薛男因為潛水課程，認識了小花的配偶，進而認識了小花，雙方成了朋友關係、交情還不錯，小花更是利用離職的機會，2022年5月間前往墾丁找薛男，打算學潛水，不過因為水下視野不佳，當天並未下水。

薛男經過思考，決定帶小花與朋友聚餐。在聚餐的過程中，薛男發現小花年輕可愛、性格單純、個性活潑且不拘小節，也不排斥與中年男性接觸，還很輕易信人，於是假借按摩、推開氣結的名義，要求小花洗完澡後別穿內衣，讓他幫忙按摩。

小花過去有按摩的經驗，也知道有推拿中有治療氣結的手法，於是選擇相信薛男，凌晨洗完澡以後只穿寬鬆衣物、沒有穿內衣就爬上床，讓薛男幫忙按摩。怎料這時薛男才露出真面目，按摩、聊天的過程中，突然脫去小花的衣物，並且在沒有經過同意的情況下，著手實施侵犯。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲薛姓男子利用女學員性格單純、輕易信人的特點，動手實施侵犯。（示意圖／123RF）

由於小花剛開始沒有反抗，薛男變本加厲，行為愈來愈過分，並且說出一連串性騷的話語，直到最後小花無法忍受，出聲制止、起身後才停下來。不過，小花起身時衣衫不整，薛男又起色心，再度實施侵犯，嚇得小花極力反抗。

薛男眼見對方不斷反抗，只能佯稱「我是妳兄長，相信UNCLE，我不會想跟妳做愛」等話語，並且為了緩解尷尬，約對方外出散步。但剛剛遭到侵犯的小花已經不信任薛男，等到散步完畢、返回臥室以後，旋即將房門上鎖，隔天清晨便趁著雨聲的掩護逃離民宿，並搭機回家、前往警局報案。

經過DNA鑑定，小花身上的隱私部位確實檢驗出薛男的DNA。而薛男被捕以後也坦承，確實有在民宿內侵犯小花，且沒有徵得同意。

屏東地院簡易庭審理後認為，薛男為滿足一己私慾，對小花做出強制性交的行為，但考量已坦承犯行，並且與小花達成和解、旅行完畢，因此最後依照強制性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

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