遭諷見縫插針被稱「2女人的戰爭」！蔡壁如：指陳智菡跟黃珊珊？

記者林東良、陳韻如／台南報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳案，而今(18日)出席民眾黨在台南舉辦的「眾新雲集創業論壇」，將是事件發生後首次與前立委蔡壁如碰面。雙方一前一後抵達，柯文哲快步走進會場，並未停下腳步接受媒體訪問；至於蔡壁如則是表示，今天不回應黨內風暴問題，但當被問及陳智菡暗指她見縫插針，被外界稱為黨內兩個女人的戰爭時，她則反問，「黃珊珊跟陳智菡？」

▲民眾黨在台南舉辦「眾新雲集創業論壇」，蔡壁如受邀參加。（圖／記者林東良翻攝）

民眾黨近日風波不斷，而前立委蔡壁如頻頻放砲，要求時任競選總幹事的黃珊珊負責，遭到黨團主任陳智菡則暗諷不要見縫插針，被外界稱為黨內兩個女人的戰爭。

民眾黨今在台南舉辦「眾新雲集創業論壇」，身為黨主席的柯文哲與黨內「創新創業委員會」主委的蔡壁如均受邀參加活動，這也是兩人在政治獻金假帳案後，雙方首次見面的場合，兩人一前一後抵達會場，但柯文哲並未停下腳步接受媒體訪問，而是快步進入會場。

至於蔡壁如則是表示，今天指聊創業相關的議題，不回應黨內風暴的問題，不過當被問到外界稱她與陳智菡交鋒是黨內兩個女人的戰爭時，她則立即反問，「是陳智菡跟黃珊珊？」隨後語氣無奈表示，自己在外圍，並非主角，假日就不回應這樣的新聞。

此外，今天活動現場出現另個插曲，一名頭戴鴨舌帽的男子手舉「960110，木可你不可」的牌子，暗諷民眾黨政治獻金假帳案根本是「黨庫通金庫」，「做了這樣的事，還敢來辦創意論壇，這不是很誇張嗎？」

▲民眾到場舉牌暗諷民眾黨「黨庫通金庫」 。（圖／記者林東良翻攝）