國3南投南下路段「5車追撞3人傷」　車流回堵2km

近日常出現間歇性大雨，導致多地出現打滑車禍。台中市台74線近日就有一台休旅車準備下匝道時，因雨導致視線不佳，猛力撞上一台特斯拉轎車，撞擊力道之大，讓特斯拉出現大面積損壞，休旅車也受損，特斯拉的行車紀錄器拍下整個過程。