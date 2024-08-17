國3南投南下路段「5車追撞3人傷」　車流回堵2km

▲▼國道3號南向南投路段，上午發生5車追撞事故，造成3人受傷，車流一度回堵已暢通。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿、高堂堯／南投報導
國道3號南向239.8公里處、名間交流道和竹山交流道之間路段，今（17）日上午10時28分發生內側車道5車追撞事故，造成3人受傷，一度封閉內側車道、中線車道進行拖吊，車流回堵2公里，狀況已於10時55分排除，恢復通車。
國道七隊表示，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲民眾，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停。
▲▼國道3號南向南投路段，上午發生5車追撞事故，造成3人受傷，車流一度回堵已暢通。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿、高堂堯／南投報導
國道3號南向239.8公里處、名間交流道和竹山交流道之間路段，今（17）日上午10時28分發生內側車道5車追撞事故，造成3人受傷，一度封閉內側車道、中線車道進行拖吊，車流回堵2公里，狀況已於10時55分排除，恢復通車。
國道七隊表示，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲民眾，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停。
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