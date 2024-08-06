三峽國中前4車連撞　小貨車成夾心餅車頭潰縮變形！駕駛奇蹟生還

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區三峽國中前6日上午發生一起4車追撞事故。一部槽化車未注意前方車況，追撞一部小貨車，小貨車往前擠壓追撞上砂石車，造成小貨車車頭嚴重變形，駕駛雙腿被夾困車內，警消獲報趕抵，運用破壞器材將他救出，送往土城長庚醫院救治，幸好無生命危險。初步了解是一部小客車任意變換車道，砂石車急剎擦撞小客車，才造成後方追撞，4名駕駛均無酒駕，詳細事故原因待警方調查。

▲小貨車車頭卡在砂石車後車斗，車頭嚴重變形，駕駛奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

6日上午9時許，61歲李婦駕駛小客車沿著三峽區復興路往鶯歌方向，在三峽國中前因閃避外側車道公車，直接切到內側車道，61歲陳男駕駛的砂石車急刹仍撞上小客車，後方48歲陳男駕駛的小貨車也立即緊急剎車。

沒想到55歲柯男駕駛的槽化車刹車不及，直接追撞小貨車，小貨車被追撞推擠，再撞上前面砂石車，小貨車整個車頭嚴重變形，卡在砂石車後車斗下，陳男雙腿夾困駕駛座。

消防人員獲報趕抵，利用破壞器材將小貨車駕駛陳男從變形車頭裡救出，救護人員驚呼駕駛命大，雖然車頭嚴重變形、潰縮，駕駛僅受到擦挫傷，雙腿也無骨折，經送往土城長庚醫院救治無大礙，經酒測4車駕駛均無酒駕，詳細事故原因及肇責待警方調查釐清。