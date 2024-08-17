鬼月超詭畫面！無人機車「自走50米閃3車」　網友：好兄弟在騎？

記者陳宏瑞／高雄報導

有民眾在網路上PO出一段影片，在楠梓區楠梓路與旗楠路口，一名機車騎士疑似和後方友人講話，未注意保持安全距離追撞前方車輛，而騎士摔車後，機車居然繼續自行繼續往前前進，不僅穿越路口，還神奇閃過3部機車，最後前進了50公尺才倒在路邊，詭異的畫面驚呆網友，直呼「農曆七月看到這畫面，實在太詭異」。

根據網友PO出的影片，畫面中兩台機車一前一後在路上行駛，突然後方的機車疑似未注意前方車況，直接撞上前方機車，騎士試圖拉住機車不成，人直接摔落路面，但機車因為慣性定律，竟繼續往前行駛。

▲▼機車自撞前車後騎士摔落，車子（紅圈處）繼續往前跑。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

只見畫面中這台無人機車竟還穿越一個十字路口，閃過3台機車，繼續直行約50公尺才倒在路邊，後方拍攝者和友人都趕緊上前察看，而摔車的騎士似乎沒有受傷，還上前邊狂笑邊把機車扶起來。

網友們對於影片都驚呆了，有人覺得超好笑，有人則覺得「毛毛的」，尤其在農曆七月更是覺得不可思議，還懷疑是否好兄弟騎在上面，引發熱議。

轄區楠梓分局表示，並未接獲相關車禍案件的報案，但仍將檢視影片違規事實，依據道路交通管理處罰條例第58條第1項，不依規定保持前、後車距離，處600元以上1200元以下罰鍰。