參加開拓動漫祭競賽...人氣太差牽拖主辦單位　男嗆買43瓶汽油縱火

▲陳姓男子因為參加動漫祭競賽，人氣不如預期所以在網路留言縱火。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

「開拓動漫祭系列」第43屆（又稱：FF43)，將在下週於台北市花博爭艷館舉辦，但是北市刑大卻接獲報案，有人在社群平台上寫下「等FF43那天我會帶著汽油瓶在這裡縱火，小心點」，還直言43個汽油瓶足夠把展覽燒了，警方接獲報案後火速逮人。

警方調查，25歲的陳姓男子，因為不滿參加FF43活動人氣不佳，竟然在社群平台分別在7月初留言，「等FF43那天我會帶著汽油瓶在這裡縱火，小心點」，又在17日寫下「我買了，43個，汽油瓶，等FF那天，足夠把展覽，燒了」等言論。

北市刑大科技偵查隊接獲線報，立刻透過分析帳號資料，掌握陳姓男子住在新北市五股區，並在7月底持搜索票前往逮人，雖然在家中沒有搜出汽油、爆裂物等相關證物，但言論已經造成民眾恐慌，訊後依照恐嚇公眾罪嫌送辦。

據了解，陳只是因為動漫人物粉絲數不如他人，一時氣憤發言，事後向警方表示後悔，並刪除動漫角色，警方呼籲，本大隊針對網路恐嚇危安案件，必定速查嚴辦，以維護社會秩序安全及保障民眾免於恐懼不安。

「開拓動漫祭系列」第43屆系列活動（又稱：FF43)，將在台北花博爭艷館舉行，時間訂於8月中旬，開拓動漫祭籌備委員會與台灣動漫畫推廣協會，也是動漫祭典最大規模的活動。