轟毛畯珅性侵案兩任北市府明顯疏失　林月琴：將與家長提出國賠

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

幼兒園狼師毛畯珅在母親經營的幼兒園擔任幼保員期間染指多名年幼女童，並持有多達600部幼童性影像。今台北地方法院針對第一波爆出的性侵6童部分宣判，毛畯珅犯強制性交罪等224罪、合併判刑28年。對此，長年關注兒少權益的民進黨立委林月琴表示肯定，但也批評兩任台北市府有明顯疏失，未來預計與家長、律師向台北市府提出國家賠償。

林月琴指出，重判毛男是展現台灣對於兒少不當對待和性相關事件絕對零容忍的社會價值。而除了重罰毛男行徑可惡天理不容，更要深刻檢討兩任台北市政府柯文哲市府、蔣萬安市府，到底為何如此放任縱容、行政怠惰，導致毛男屢犯卻無人把關。

林月琴說，兩任台北市府從市長、社會局、教育局等相關機關和人員有明顯疏失，造成孩子與家長巨大的傷痛，所以將與家長、律師向台北市府提出國家賠償。雖然金錢無法彌補小孩陰影與傷痛，但必須採取法律途徑追究台北市府責任，並還給孩子與家長們一個合理的賠償。

林月琴也強調，藉由本次事件，後續她辦公室會持續努力與行政機關溝通協調改進，並透過修法解決根本問題，首先是通報階段，將改善警政、社政與教育單位之間的橫向聯繫，另加強對幼兒園教師依據《兒少法》第53條進行責任通報的宣導與教育；第二是在調查程序確認教育局在調查過程中是否完整查看監視器畫面，並進行加害人及其他目擊教師的訪談；啟動調查時，應讓加害人暫時停職或調職，以確保調查程序的完備性。

另外在認定委員會的部分，林月琴認為，要明確規定認定委員會的組成比例，確保教保、兒童福利及家長團體代表的比例均等，且每次出席認定委員會的各類團體代表不得超過二分之一，並清楚制定裁處採合議制或投票制。

至於外界關注的媒體無法報導一事，林月琴說，將針對《兒少法》第69條修法，明確媒體報導的規範，遇重大事件時，政府單位應自主啟動審議會議，並提供媒體報導的依循做法，而教育單位應在教保資訊網及地方政府網站上清楚公布相關資訊，防止不肖業者借屍還魂。

林月琴也強調，後續將推動全齡性別平等教育，針對幼兒園性別平等案件，應比照國小以上程序，進入性別平等委員會調查。