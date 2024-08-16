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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「白營全黨護黃珊珊」　黃光芹：知所進退！蔡壁如曾為滅火辭立委

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統選舉競辦總幹事的黃珊珊，近日因政治獻金假帳風暴遭白營送中評會議處，然而，今日會議結束後仍未有結論。對此，媒體人黃光芹砲轟，民眾黨沾染全黨護一人的妖風，並呼籲，黃珊珊應知所進退，當年前立委蔡壁如也因深陷論文瑕疵爭議，請辭立委滅火，不戀棧且保護民眾黨。

黃光芹提到，民眾黨中評會懸而未決，就算議決，結果也可以預知，在此之前，民眾黨中央充斥著護航黃珊珊的氛圍，難道都不顧小草的感受、中間選民的觀感，和第三勢力的發展？

黃光芹嗆問，民眾黨豈能官官相護？並指出，依照《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，其中第三項《違反廉政透明公約》第十七條內容，只有涉犯《政治獻金法》和違反民眾黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或法規者，才可能依違紀情節之輕重，處分警告、停權、除名。否則中評會之召開，只是徒具形式。

雖說黃珊珊先前已自請處分，請辭中央委員，不過，黃光芹認為，此舉只是虛應故事，太小看責任政治的份量。她進一步指出，昨晚趙少康在節目中爆民眾黨花1440萬元天價做民調，這件事讓黃珊珊更無轉寰餘地，大火會繼續燒。

黃光芹直言，黃珊珊不只應該停止再把民眾黨與競辦混為一談的行徑，身為總幹事，政治獻金申報出了大問題，黃珊珊就應該扛起責任，知所進退。

此外，有民眾黨黨中央幹部稱，蔡壁如為論文瑕疵請辭立委，與黃珊珊情況不同。但，在黃光芹看來，兩件事並沒有不同，黃光芹表示，蔡壁如在第一時間請辭立委，毫不戀棧，不是在快速滅火，保民眾黨嗎？「就連高虹安也自行了斷，否則等黨機制，是要草船借箭嗎？」

最後，黃光芹怒問，民眾黨歷來標榜高標準自律，以保留高度監督執政黨，如今尚未涉貪污、洗錢，不徹底究責，卻將危機愈處理愈大，好的不學，盡也沾染「全黨（高層）護一人」的妖風，是要對得起誰？

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