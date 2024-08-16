中企中微不滿又被列涉軍企業　提告美國防部

▲中微半導體。（圖／翻攝中微半導體）



文／中央社台北16日電

中國企業中微半導體設備（上海）股份有限今天宣布，已向美國法院正式提交訴狀，針對美國國防部將其列入中國軍事企業名單一事提告。

今年1月31日，美國國防部依照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）1260H節法定要求，將中微等中國企業列入中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List）。

財聯社報導，中微公司今天表示，自從被列入中國軍事企業清單以來，公司竭盡所能積極地和美國國防部溝通、澄清事實，提供了充分的證據證明其不符合此清單的認定標準，並要求其將中微公司從該清單中移除。然而，截至正式提告之日，中微公司仍未如願。

因此，中微公司採取法律途徑，請求美國法院要求美國國防部撤銷其決定，「以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司股東、客戶及合作夥伴的利益」。

中微公司宣稱，該公司一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守中國國內和國際法律法規，從未參與任何與軍事相關的活動。

這已是中微公司第2次被美國列入涉軍清單。環球網報導指出，2021年1月，美國國防部曾將中微公司列入中共軍事企業清單（Communist Chinese Military Companies List）。經中微公司向美國國防部申訴後，同年6月3日（美國時間）中微公司成功被移出此清單。

據報導，中微公司董事長兼總經理尹志堯說，對於中微再次列入涉軍清單深表震驚，他相信法院會做出公正的裁決，將中微公司從清單中移除。