　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中企中微不滿又被列涉軍企業　提告美國防部

▲▼中企中微不滿又被列涉軍企業　提告美國防部。（圖／翻攝中微半導體）

▲中微半導體。（圖／翻攝中微半導體）

文／中央社台北16日電

中國企業中微半導體設備（上海）股份有限今天宣布，已向美國法院正式提交訴狀，針對美國國防部將其列入中國軍事企業名單一事提告。

今年1月31日，美國國防部依照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）1260H節法定要求，將中微等中國企業列入中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List）。

財聯社報導，中微公司今天表示，自從被列入中國軍事企業清單以來，公司竭盡所能積極地和美國國防部溝通、澄清事實，提供了充分的證據證明其不符合此清單的認定標準，並要求其將中微公司從該清單中移除。然而，截至正式提告之日，中微公司仍未如願。

▲▼中企中微不滿又被列涉軍企業　提告美國防部。（圖／翻攝中微半導體）

因此，中微公司採取法律途徑，請求美國法院要求美國國防部撤銷其決定，「以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司股東、客戶及合作夥伴的利益」。

中微公司宣稱，該公司一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守中國國內和國際法律法規，從未參與任何與軍事相關的活動。

這已是中微公司第2次被美國列入涉軍清單。環球網報導指出，2021年1月，美國國防部曾將中微公司列入中共軍事企業清單（Communist Chinese Military Companies List）。經中微公司向美國國防部申訴後，同年6月3日（美國時間）中微公司成功被移出此清單。

據報導，中微公司董事長兼總經理尹志堯說，對於中微再次列入涉軍清單深表震驚，他相信法院會做出公正的裁決，將中微公司從清單中移除。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

升官了！樊振東正面回應「退役」傳聞：交給時間吧

一覺醒來「整條路被偷了」！陸男半夜挖水泥變賣　村民隔天看傻

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷　主動停業避風頭

陸公布二次青藏科考成績單　亞洲水塔「變暗」牽動地球氣候變化

江西贛州私人影院成「淫窟」　網路揪客遭警鎖定逮5女3男

「少帥」張學良之子張閭琳辭世　享耆壽93歲

陸2024暑期電影總票房突破100億元　「抓娃娃」31.14億暫列榜首

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

升官了！樊振東正面回應「退役」傳聞：交給時間吧

一覺醒來「整條路被偷了」！陸男半夜挖水泥變賣　村民隔天看傻

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷　主動停業避風頭

陸公布二次青藏科考成績單　亞洲水塔「變暗」牽動地球氣候變化

江西贛州私人影院成「淫窟」　網路揪客遭警鎖定逮5女3男

「少帥」張學良之子張閭琳辭世　享耆壽93歲

陸2024暑期電影總票房突破100億元　「抓娃娃」31.14億暫列榜首

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

一覺醒來「整條路被偷了」　村民看傻

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

陸保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

樊振東升官了　正面回應退役

「少帥」張學良之子張閭琳辭世 享耆壽93歲

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷 主動停業避風頭

演員高空走鋼索摔地　主持：不容易

江西萬年縣書記「潛規則」女下屬 美女官員託父舉報卻先被「雙開」

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

「梁王」教練談敗給麟洋配　網一聽笑翻

江蘇女趴馬路上曬背遭撞　她：以為車子會看到我

民眾舉報「測風塔」蒐集情資 陸國安部：及時阻止敏感數據信息外洩

陸2024暑期電影總票房突破100億元 「抓娃娃」31.14億暫列榜首

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

更多熱門

相關新聞

烏合麒麟「國際禁毒日」新作 夢魔「佛萊迪」成主角諷「美國夢」

烏合麒麟「國際禁毒日」新作 夢魔「佛萊迪」成主角諷「美國夢」

大陸愛國網紅漫畫家烏合麒麟團隊今（26）日「國際禁毒日」推出新畫作，以電影《半夜鬼上床》「夢魔」佛萊迪為主角，結合美國形象的「星條旗」，諷刺美國在毒品及藥物氾濫的情況下，只有未完成的「美國夢」。此外，中美「芬太尼」爭議、新疆棉爭議都被畫入作品中。

陸官媒釋出布林肯談話影片　

陸官媒釋出布林肯談話影片　

王毅見布林肯提「台灣問題」

王毅見布林肯提「台灣問題」

習近平會晤布林肯場地藏寓意！

習近平會晤布林肯場地藏寓意！

王毅與布林肯會談　中方在意哪些議題？

王毅與布林肯會談　中方在意哪些議題？

關鍵字：

中微中美涉軍企業中微半導體設備

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面