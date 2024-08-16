「第一代卡奴」欠300萬　靠賣冰塊翻轉人生

▲林洲旭將重達150公斤的大冰塊搬到檯面上鋸開、修邊，暑假旺季一天要搬上搬下處理20個，經常沒時間吃飯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

酷熱難耐，冰塊需求量大增，製冰業者又被拱出來說是超夯產業。與冰塊為伍超過30年的林洲旭卻說：「有句俚語一賣冰、二做醫生，但現在很少人要做這行了。」

林洲旭在北部製冰業界頗有名，家族從阿公就開始賣冰，曾擁有百坪芋仔冰廠，父母則是冰塊中盤商，他學生時期就得幫忙鋸冰、送冰，對這行既熟悉又抗拒。因與父親理念不和，2011年自立門戶，借錢建製冰廠，從冰塊源頭把關，巔峰時，君悅飯店、王品、瓦城都是客戶。更率先量產高值化威士忌冰塊，打進星宇航空商務艙，一週出貨3,000顆。他說晶瑩剔透的冰塊並不難做，全看有沒有心。

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位在新北三重的「就是冰」可說是林洲旭一個人的武林。盛夏34度高溫，他喝了一口冬瓜冰茶，便進入工作模式。「我們廠像是冰塊的中繼站，大冰塊送來，鋸開、修邊，稍做處理，就要立刻搬進冷凍室進行再乾燥…」暑假旺季，一個上午他要搬上搬下這樣重達150公斤的大冰塊約20個。

▲大熱天林洲旭穿著全套保暖衣褲在負10度的冷凍室工作。他10年前就率先做威士忌冰塊，替傳統冰塊業找到新路。

換上厚重保暖衣褲、雪靴，戴上手套，他接著進到零下10度的冷凍庫裡，開始專心裁切出各種尺寸的威士忌冰塊，再一個一個手工包裝。工序並不複雜，但林洲旭說，全台只有他可以做得到單顆包裝。「難度在於包裝時不能有一點融化，所以全程要在冷凍庫裡完成。」他每天要關在冷凍室工作3到4小時之久。

▲林洲旭的威士忌冰塊全部單顆包裝，除了高檔餐酒館、酒吧，還打進萬豪酒店、星宇航空商務艙。

林洲旭在北部冰塊業頗有名，他什麼冰塊都賣，碎冰塊、衛生冰塊一包包整齊放在冷凍室，等著物流司機回來要出貨。這幾年後來居上的則事方才裁切好的晶透威士忌冰塊。「透亮的冰塊，要用慢速冷卻法製作，注入水時還要邊把空氣打掉。我是台灣第一個量產威士忌冰塊的，後來也有很多業者模仿，模仿沒關係，還削價競爭。我的冰塊肯定最貴。」

▲從小家裡賣冰，父母是冰塊中盤商，林洲旭從學生時期就在家裡幫忙。招牌上寫著大大的「冰塊」2字。

▲林洲旭曾開美甲館，還是第一屆美甲協會理事長，跟日本美甲業者交流。當年的生活圈跟現在大不同。

一顆5立方公分的威士忌冰塊賣10元，客戶除了全台高檔餐酒館、酒吧，還打進星宇航空商務艙，「光是星宇，一週就要送3千顆過去…」等於每月上萬顆冰塊，都出自林洲旭之手，長時間在冷凍庫工作的他，即使全程戴著手套，手掌還是經常凍傷。

「我之前的手是很漂亮的，我還曾開過連鎖美甲館。」林洲旭家族都做冰，他卻當過這行的逃兵。5、60年代，林洲旭的阿公在新北中和，有百坪的芋仔冰、冰淇淋製冰廠，「阿公做很大，但我爸愛賭，陸續敗光家產…」父母還曾南下躲債，待風聲過去，才又回到台北，做起冰塊中盤商生意。

▲林洲旭十幾年前就敢把所有製冰流程公開放上網。

「我國中就在家幫忙鋸冰，高中騎摩托車送冰。」他說那個年代，做冰是暴利，尤其暑假是冰塊的超級旺季，林洲旭高中就有大哥大，「因為家裡隨時要call我回來幫忙。但我爸從來沒有認真經營過，他一心只想靠簽賭翻轉人生。」父母後來離異，各做各的冰塊生意。

退伍後，林洲旭不想再過隨call隨到的日子，「最辛苦的不是勞累，而是一直義務性地做…」他要自己闖盪，二十六歲與妻子創業做水晶指甲、開美甲店，「我還是台灣第一個美甲協會理事長。」但擴張太快，事業與家庭一起失敗收場，「我沒有資金都是不斷去周轉借貸，那時候還辦了20幾張信用卡預借現金，加一加欠了快3百萬。我應該是很早的卡奴。」

▲他曾獲得新北市頒發的衛生商家獎。2010年，林洲旭的父親在新北樹林的冰塊中盤生意快撐不下去，叫他回去幫忙，「我爸那時就前面賣冰塊，後面打麻將。說好聽是叫我接班，其實是要我花錢頂下他的店。」後來父子倆因故鬧翻，林洲旭發誓要成為父親的上游廠商，借錢建製冰廠，隔年自立門戶。「我一直想提升冰塊的品質，要做好的冰塊，就要掌握源頭。」他是唯一敢把所有製冰流程公開放上網路的廠商…

▲曾抗拒賣冰的林洲旭，如今靠自己撐起冰塊招牌，也將擺脫負債人生。還買了輛哈雷，只是夏天太忙沒空騎了。

林洲旭是如何靠冰塊收服一眾響亮大品牌並擺脫了負債人生，詳細報導請點入：【職場人語】小「冰」立大功 製冰人林洲旭



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