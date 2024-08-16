大雷雨再炸5天！下週盛夏再臨　中颱安比今侵本州後大迴轉

▲「大低壓環流」持續影響到下週日。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

「大低壓環流」持續影響到下週日，台灣午後雷陣雨範圍擴大，下週一、二西南季風接力仍有大雷雨發生機率；下週三開始天氣好轉。中颱安比暴風邊緣今天將侵襲日本本州東南部，接著向東北東迴轉離開。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「大低壓環流」(季風環流Monsoon Gyre)的型態、持續至下週日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。今日至下週日(16至18日)各地區最高氣溫約在33至35度、大致仍偏熱；清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲下週一(19日)「西南季風」通過台灣。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

今日各地區氣溫為：北部23至34度，中部24至33度，南部24至34度，東部22至35度。

下週一、二(19、20日)「大低壓環流」雖已解消，但「西南季風」通過台灣(左圖)，因地形抬升，仍有大雷雨發生，應續防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。下週三、四(21、22日)太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。

中颱「安比」中心今(16日)晚掠過本州東南側近海，暴風邊緣今日至明(17)晨、侵襲本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離；有日本行程應注意。