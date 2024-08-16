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屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！曾追隨毒梟南霸天　妻子是美女民代

圖文／CTWANT

高雄市左營區15日中午驚傳槍擊案，37歲陳姓男子腹部中2槍不治。據悉該名死者是綽號「鴨頭」的屏東地方角頭，道上人士指出他早年追隨南部的毒梟霸主林孝道，5年前林因涉嫌走私毒品遭到逮捕後，陳男因證據不足脫身，傳聞他接過毒梟林孝道的線，生意越做越大。其妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲，寫下屏東縣內最年輕主席歷史。前年陳男曾攜槍當街掃射綽號「檸檬」的林姓男子住家，一審遭判8年，目前上訴二審中，不料今日卻遭槍殺。

「鴨頭」現年37歲，年輕時曾是飆車族，後因案入獄，出獄後卻愈混愈好。他曾因疑似涉及槍、毒、賭博被警方提報為治平對象，道上傳聞，陳男早年追隨南部毒梟霸主林孝道，5年前林因涉嫌走私毒品遭到逮捕，林遭起訴並判決入獄，陳男則因證據不足脫身，之後就接過林孝道的生意，事業愈做愈大。

地方傳言，「鴨頭」為人海派，交際手腕很好，與中北部的角頭都有交情，前年他擔任宮廟廟主的父親去世，不僅斥資逾400萬封街舉辦盛大告別式，告別式現場還出動空拍機全程轉播，且超跑名車一輛接著一輛送行，聲勢浩大。該場喪禮由屏東縣議長周典論擔任銘旌官，當時國民黨及民進黨屏東縣長候選人蘇清泉、周春米都派代表致哀。加上各地角頭帶人參與，整場儀式約有2000餘人到場。

「鴨頭」父親告別式場面浩大，由屏東縣議長周典論擔任銘旌官，當時國民黨及民進黨屏東縣長候選人蘇清泉、周春米都派代表致哀。（圖／報系資料照）

▲「鴨頭」父親告別式場面浩大，由屏東縣議長周典論擔任銘旌官，當時國民黨及民進黨屏東縣長候選人蘇清泉、周春米都派代表致哀。（圖／報系資料照）

然而，「鴨頭」與綽號「檸檬」的林姓男子素來不合，前年他父親的宮廟「陳公館」遭開槍，他認定是「檸檬」所為，便持長槍到對方家掃射20多槍，所幸無人傷亡。事後「鴨頭」雖攜槍投案，但「檸檬」仍開車去撞「鴨頭」經營的當鋪與住處，雙方互相尋仇，視法律於無物，後經警方強勢介入後，兩派人馬才停火。

而案經屏東地方法院審結後，法官依殺人未遂罪判「鴨頭」有期徒刑8年，目前上訴二審審理中。

此外，「鴨頭」的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲，寫下屏東縣內最年輕主席歷史。楊芷瑜在2022年以政治素人之姿首度參選，以11票全票當選主席，是應屆全縣最年輕鄉代主席外，也為該鄉首位女性鄉代主席。「鴨頭」的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲。（圖／翻攝mobile01）

▲「鴨頭」的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲。（圖／翻攝mobile01）

警方查出死者是「鴨頭」的身分，立即聯繫他的妻子，但是楊芷瑜目前人與小孩在新加坡，獲悉丈夫遭槍殺身亡後，已要趕回國。

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