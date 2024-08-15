世新大學特色辦學獲青睞　分發放榜100%滿招表現卓越

▲ 世新大學展現卓越教育成果，113學年度分發入學放榜創下滿招佳績。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

辦學特色鮮明的世新大學，在今（15）日113學年度大學分發入學放榜結果中，創下100%滿招「零缺額」佳績！根據大學考試入學分發委員會資料顯示，今年有31所公私立大學未能招滿，30所學校達到足額錄取，世新大學在113學年度學士班所有招生管道的2152核定名額中，分發入學的929個名額全部額滿，以招生率達成百分百，位列「零缺額」的11所私立大學名單。

世新大學校長陳清河表示，差異化辦學、學校資源豐富一直是世新大學備受社會各界肯定的重要指標，面對少子女化的大環境衝擊，不僅新聞傳播學院延續滿招佳績，管理學院、人文社會學院與法律學院也因結合傳播、賦能AI等跨領域學習，落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，獲得學生、家長支持，連續在申請入學、分發入學等多元招生管道表現卓越，這是世新大學全體教職員生共同努力的成果，讓世新成為高中學子升學的理想首選。

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▲ 差異化辦學、學校資源豐富是世新大學深受各界肯定的辦學特色。（圖／世新大學提供）

世新大學以其獨特的品牌力和優秀的教學品質在高等教育界獨樹一幟，近年來，投入大量資金建設頂尖的教學設施，確保學生能在最先進的環境中學習並發揮潛力。為彰顯「理論與實踐並重」、「多元文化的視野」以及「學科平衡，均衡通識」等特色，世新大學通識教育中心推出了「特色通識」領域課程，涵蓋新聞傳播學院8個學系的專業師資，讓各學院學生皆有機會學習傳播相關知識及實務，除了完整滿足世新學生對於課程多元化、文理平衡、知識和品德等需求，也能為自身加值傳播力與跨域即戰力。

在打造專業學習環境方面，世新大學也持續保持領先，相繼建設LVS智能攝製基地和全媒體大樓，並推動「AI五哩路」計畫，將AI技術融入各學系的課程中，加速學生掌握AI科技與工具，製作出引領時代創新的AI內容作品。放眼新學年，世新大學將加速永續政策研議與落實永續行動等治理機制，承諾未來持續投入傳播科技的創新、媒體識讀的社會責任，實現發揮社會影響力的使命，將永續發展理念型塑為世新校園文化，與優秀學子並肩，為社會注入更多創新和動力。