基進狂募2千萬卻大選滑鐵盧　小歐盟300萬「簡樸參選」上位第五大黨

▲小民參政歐巴桑聯盟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年2024大選中，「小民參政歐巴桑聯盟」異軍突起，拿下近13萬票成為「第五大黨」，而基進黨則慘遭滑鐵盧，政黨票大幅萎縮。根據監察院今（15日）公布112年度政黨政治獻金會計報告書，小民參政歐巴桑聯盟去年政治獻金收入僅387萬669元，只能夠「簡樸打選戰」；而基進黨則狂募2106萬，且選務部分就花用逾千萬，選舉結果卻是兩樣情。

根據監察院公告，小民參政歐巴桑聯盟去年收入僅387萬669元，九成為個人捐贈、達355萬元，營利事業捐贈僅4萬5100元；支出375萬9660元，主要用於193萬元的人事費及55萬的業務費用。另有捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出113萬元。最終結餘11萬元。

基進黨去年收入2106萬2019元，其中個人捐贈1738萬4968元，營利事業捐贈也有4995萬元；支出2293萬8168元，其中人事費574萬元、業務費用593萬元。另有捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出295萬元、選務費用680萬元，最終結餘虧損187萬。

時代力量部分，收入為1325萬7151元，其中個人捐贈1032萬、多為低於3萬元之款項，營利事業捐贈則有68萬元；支出為1427萬2885元，其中業務費用651萬元，另有759萬元用於選務，結餘虧損101萬5734。